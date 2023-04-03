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Хоккейная сборная Украины поехала на сборы перед ЧМ-2023: кто в составе команды

Фото: "Сине-желтые" сыграют два спарринга в Венгрии (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

На тренировочные сборы в венгерский Мишкольц под руководством главного тренера Вадима Шахрайчука отправилась национальная команда Украины по хоккею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт ФХУ.

Тренерский штаб "сине-желтых" взял на собрание 26 хоккеистов. Еще ряд исполнителей присоединятся к рядам сборной после завершения выступлений на клубном уровне.

Старт подготовки команды Шахрайчука назначен на 4 апреля. В два следующих дня сборная Украины проведет первые спарринги. В обоих случаях соперником "сине-желтых" станет сборная Венгрии. Затем украинская команда поедет в страны Балтии, где проведет еще 4 контрольных поединка.

Состав сборной Украины на тренировочных сборах:

Вратари: Дьяченко, Захарченко

Защитники: Андрейкив, Воронин, Варава, Игнатенко, Гребеник, Ратушный, Мережко, Сисак, Пангелов-Юлдашев

Нападающие: Ворона, Денискин, Кривошапкин, Лялька, Коренчук, Куцевич, Мазур, Морозов, Нименко, Панченко, Ружников, Пересунько, Трахт, Бородай, Фадеев

Резервный список: Арцатбанов, Кубрицкий, Терчиев, Чолач, М. Симчук, Михнов

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB "сине-желтые" начнут матчем против китайской сборной 23 апреля. На форуме в Таллине соперниками украинской команды будут сборные Японии, Эстонии, Сербии и Нидерландов. В дивизион IA поднимется только победитель группы.

К слову, ранее "Сокол" обыграл "Кременчуг" в финальной серии и стал чемпионом Украины.

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