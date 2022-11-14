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Хоккейная сборная Украины обыграла Венгрию в матче за третье место Мемориала Шаркози

Фото: "Сине-желтые" оказались сильнее сборной Венгрии (fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Турнир памяти Тамаша Шаркози в Будапеште сборная Украины завершила завоеванием третьего общекомандного места.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Мемориал Шаркози-2022, матч за 3-е место

Венгрия – Украина – 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Шайбы: Шарпатки, 52:48 – Трахт, 04:21, Кривошапкин, 13:24

"Сине-желтые" в утешительном финале одолели хозяев турнира. Повела в счете команда Вадима Шахрайчука уже на 5-й минуте благодаря комбинации с участием Пересунько, Мережко и Трахта. Последний и оформил шайбу – первую в рядах сборной.

В середине первого периода украинцы удвоили преимущество в контратаке. На собственной половине Кривошапкин перехватил шайбу, сбежал от двух оппонентов и реализовал выход один на один с голкипером венгерской сборной. Впоследствии вратарь хозяев Горват минимум дважды спас их от разгрома.

Обе возможности упустил Лялька. Сначала нападающий "Кременчуга" не реализовал момент, когда взял инициативу на себя. А в середине 3-го периода он обыграл двух защитников и организовал выход 2 в 0 с Нименко, но не смог переиграть Горвата в ближнем бою.

В конце концов забила сборная Венгрии. Хозяева льда выиграли вбрасывание, шайба оказалась у Дочи, бросившего от синей линии. В свою очередь Шарпатки перед воротами Захарченко подправил шайбу в сетку. Но шанс перевести игру в овертайм венграм "сине-желтые" не предоставили.

К слову, ранее форвард "Вегаса" Кессел обновил рекорд НХЛ по количеству сыгранных подряд матчей.

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