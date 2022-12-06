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Хоккейная сборная Украины объявила состав на декабрьские сборы: кто попал в список

Фото: Сборная Украины на Мемориале Шаркози осенью (facebook.com/fhu.com.ua)
Автор: Антон Федорцив

Федерация хоккея Украины обнародовала перечень исполнителей, которые в составе национальной команды будут готовиться к Еврочелленжу в Марселе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Вадимом Шахрайчуком пригласил на учебно-тренировочные сборы 29 хоккеистов из чемпионата Украины и ближнего зарубежья. Старт подготовки назначен на 7 декабря.

После пяти дней сборов наставник отберет тех, кто поедет на Еврочеллендж. К ним 13 декабря в Кракове присоединятся остальные легионеры. Оттуда национальная команда улетит во Францию. В список вызванных в сборную попали четверо потенциальных дебютантов – нападающий "Сокола" Василий-Юрий Качан, а также тройка из херсонского "Днепра" (Дмитрий Попережай, Даниил Тищенко и Никита Лесников).

Не помогут сборной молодые исполнители, которые отправятся на чемпионат мира U-20 под руководством Александра Бобкина. Турнир состоится в польском Бытоме 11-17 декабря. Соперниками "сине-желтых" там станут Италия, Польша, Эстония, Корея и Япония.

В свою очередь первая команда проведет три матча в декабре. Матч против сборной Франции будет товарищеским (14 декабря), а против тех же французов и Польши украинская сборная сыграет в рамках Еврочелленджа (15 и 16 декабря соответственно).

Состав сборной Украины на тренировочных сборах:

Вратари: Захарченко, Дьяченко, Кучер

Защитники: Матусевич, Варава, Игнатенко, Гребеник, Ратушный, Григорьев, Пангелов-Юлдашев, Андрейкив, Александров

Нападающие: Мазур, Качан, Лялька, Кривошапкин, Сеник, Бородай, Целогородцев, Попережай, Тищенко, Лесников, Коренчук, Нименко, Пересунько, Ворона, Ружников, Панченко, Гуфт-Соколов

К слову, ранее сборная Украины заняла третье место на Мемориале Шаркози в венгерском Будапеште.

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