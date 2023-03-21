Хоккейная сборная Украины выбрала кандидатов в состав на ЧМ-2023: кто в списке Шахрайчука

Тренерский штаб "сине-желтых" во главе с Вадимом Шахрайчуком составил расширенный список исполнителей. Большинство хоккеистов выступает за пределами Украины. Старт подготовки назначен на 4 апреля.

Из национального первенства в лагерь сборной поедут 8 игроков херсонского "Днепра", 5 хоккеистов "Кременчуга" и 4 представителя столичного "Сокола". Вратарь Кубрицкий, защитники Терчиев и Чолач, а также нападающий Михаил Симчук выступают в заокеанских лигах. Остальные хоккеисты играют в европейских чемпионатах.

Расширенный состав сборной Украины перед ЧМ-2023:

Вратари: Арцатбанов, Дьяченко, Захарченко, Кубрицкий

Защитники: Александров, Андрейков, Воронин, Варава, Игнатенко, Кругляков, Гребеник, Ратушный, Мережко, Сысак, Терчиев, Чолач, Пангелов-Юлдашев

Нападающие: Ворона, Денискин, Кривошапкин, Лялька, Коренчук, Куцевич, Мазур, Михнов, Морозов, Нименко, Панченко, Ружников, Пересунько, М. Симчук, Трахт, Бородай, Лесников, Попережай, Тищенко, Целогородцев, Фадеев

Хоккейный Мундиаль в Дивизионе IB "сине-желтые" начнут матчем против китайской сборной 23 апреля. На форуме в Таллине соперниками украинской команды такде будут сборные Японии, Эстонии, Сербии и Нидерландов. В Дивизион IA поднимется только победитель группы.