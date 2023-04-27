Хоккейная сборная Украины с неприличным счетом уничтожила Нидерланды на ЧМ-2023

Чемпионат мира-2023, Дивизион IB, 4-й тур

Украина – Нидерланды – 14:2 (4:1, 6:1, 4:0)

Шайбы: Коренчук, 01:49, 08:08, 49:27, Трахт, 11:53, 20:32, 50:17, 58:04, Нименко, 18:52, Мережко, 22:07, Ружников, 22: 59, Денискин, 31:38, 44:34, Панченко, 36:11 – Феркил, 12:39, ван Нес, 36:02

Мощный старт от "сине-желтых" позволил команде Вадима Шахрайчука уже в середине первого периода повести с разгромным счетом. Для начала дубль оформил Коренчук – воспользовался передачей Нименко в первом эпизоде и разрезным пасом Мережко во втором. А впоследствии Трахт ложным замахом убрал защитника и в третий раз огорчил Остервейка.

Впрочем, необязательное удаление в составе сборной Украины сразу привело к пропущенной шайбе. Феркил с нескольких метров разобрался с Дьяченко. Но на первый перерыв "сине-желтые" все же ушли с разгромным преимуществом. Это Нименко перед воротами подправил шайбу после броска Коренчука.

А вот дебют второй 20-минутки стал прологом к полному разгрому нидерландцев. В течение трех минут Украина забила трижды: Трахт подставил клюшку под бросок Сысака от синей линии, Мережко отличился дальним выстрелом, а Ружников разобрался с голкипером после передачи Куцевича из-за ворот. Вскоре Денискин стал невольным автором шайбы, когда его передачу защитник сборной Нидерландов коньком подправил за линию.

Правда, после этого сборная Украины пропустила во второй раз, когда оказалась в меньшинстве. Это ван Нес завершил хрестоматийный розыгрыш численного преимущества. Но этот эпизод только разгневал "сине-желтых". До конца второго периода "оранжевых" наказали Панченко и Ворона.

А в третьей 20-минутке шайбы забрасывали те, кто это уже делал раньше. В частности, Денискин в большинстве случаев сумел оформить дубль. Далее Коренчук реализовал выход 1 в 0 и записал в свой актив хет-трик. А на десерт Трахт дважды разобрался с Остервейком и завершил матч с покером.

По крайней мере, временно сборная Украины вышла в лидеры секстета, соревнующегося за одну путевку в Дивизион A. Подопечные Шахрайчука набрали 10 очков после четырех матчей. В свою очередь у сборной Японии 9 пунктов (3 поединка). Азиатская команда 27 апреля вечером встретится с Эстонией.