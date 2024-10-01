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"Хоффенхайм" – "Динамо": где смотреть матч Лиги Европы

Фото: "Бело-синие" перед одним из поединков чемпионата Украины (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" встретится с немецким "Хоффенхаймом" во втором туре общего этапа Лиги Европы 2024/25.

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина.

Матч "Хоффенхайм" – "Динамо" состоится в Зинсхайме 3 октября. Поединок примет "Рейн-Некар Арена". Старт встречи назначен на 19:45 по киевскому времени.

Матчи "бело-синих" в Лиге Европы в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все поединки основного раунда второго по рангу еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнир – медиасервис MEGOGO. Ориентировочно за час до матча там стартует студия.

Тренерский штаб "Динамо" заявил на турнир 30 футболистов. В список попали все летние новички команды – защитник Себальос, хавбеки Рубчинский, Брагару, Пихаленок и форвард Герреро. В лазарете киевлян остаются полузащитник Шепелев и нападающий Пономаренко.

В стартовом туре Лиги Европы команда Александра Шовковского потерпела разгромное поражение от римского "Лацио" (0:3). "Хоффенхайм" же на выезде расписал ничью с датским "Мидтьюлланом" (1:1). Спасительный гол под занавес встречи оформил юный форвард команды Макс Мерштедт.

К слову, ранее "Динамо" разгромило "Левый Берег" в дерби Киева.

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