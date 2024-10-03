"Хоффенхайм" – "Динамо": анонс матча Лиги Европы

"Хоффенхайм" – "Динамо"

3 октября, 19:45, Зинсхайм, "Рейн-Некар Арена", трансляция на MEGOGO

Столичный гранд продолжил странствиями по Германии. После номинально домашнего матча против римского "Лацио" (0:3) в Гамбурге подопечные Александра Шовковского отправились в Баден-Вюртемберг. Здесь "бело-синие" в ослабленном составе попытаются набрать первые очки в турнире.

"Динамо" перед противостоянием с "Хоффенхаймом" столкнулось с кадровыми проблемами. Компанию травмированному центрбеку Себальосу в лазарете составили опытные Ярмоленко и Буяльский. Летний же новичок Брагару пропустит поединок из-за дисквалификации.

Скорее всего, справа в атаке выйдет Волошин, который только что восстановился после повреждения. Зато Пихаленок на этом отрезке сезона и так отвоевал место Буяльского в основе, так что за центральную ось "Динамо" спокойнее. Однако фиаско с "Лацио" обнажило ряд проблем киевлян, особенно в построении атак. Впрочем, нынешний "Хоффенхайм", очевидно, слабее римских "орлов".

Команда Пеллегрино Матараццо крайне тяжело входит в сезон. "Крестьяне" пока идут в зоне вылета и не смогли победить датский "Мидтьюлланн" на старте Лиги Европы (1:1). Показательным стал воскресный матч против бременского "Вердера", когда "Хоффенхайм" забил трижды до 12-й минуты, но затем остался в меньшинстве и пропустил четыре.

Дисквалифицированы: Брагару ("Динамо")

Травмированные: Бекер – Себальос, Шепелев, Ярмоленко, Буяльский

Под вопросом: Крамарич – Пономаренко

Ориентировочные составы на матч "Хоффенхайм" – "Динамо"

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума, Гриллич, Нсоки – Жандре, Тохумджу, Бишоф, Бюльтер – Бруун Ларсен, Бериша, Гложек

"Динамо": Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Бражко – Волошин, Шапаренко, Пихаленок, Кабаев – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 1:1

Игровая форма "Хоффенхайма" позволит "Динамо" побороться за положительный результат. Многое будет зависеть от первого забитого мяча. Если поведет вице-чемпион Украины, то команда Шовковского будет всерьез претендовать на победу. В свою очередь пропущенный мяч не станет приговором для "бело-синих", ведь оборона немецких "крестьян" далека от идеального уровня игры.