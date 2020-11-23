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Ходжес закликав запросити Грузію до НАТО через Нагірний Карабах

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 18:59
Ходжес закликав запросити Грузію до НАТО через Нагірний Карабах
Фото: Бен Ходжес (facebook.com/Ben-Hodges)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки і союзники мають запросити Грузію до НАТО після того, як Росія посилила свій вплив на Південному Кавказі. Мова йде про мирну угоду в Нагірному Карабасі та миротворчу місію Москви.

Про це у колонці для euobserver написав американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі в 2014-2017 роках Бен Ходжес.

За його словами, мирна угода в Нагірному Карабасі завершила кровопролитну війну. Однак відновитися конфлікту, на його думку, дозволила нездатність США повною мірою і послідовно конкурувати в регіоні Чорного моря та на Південному Кавказі.

"Ми поступилися ініціативою Кремлю і тому сьогодні перебуваємо в стороні, спостерігаючи за результатом. Для США і Європи залишатися в стороні більше не є життєздатним варіантом", - зазначив Ходжес.

У зв'язку з цим він виступив за зміцнення відносин з Вірменією, Азербайджаном, Туреччиною і Грецією, розмістивши на території союзників інфраструктуру для військово-повітряних сил і флоту США.

"Ми також маємо направити Грузії запрошення негайно приєднатися до НАТО. Ці заходи дадуть зрозуміти Кремлю, що цей регіон представляє для нас стратегічний інтерес. Захід повинен змагатися на Південному Кавказі, поки у нас ще є можливість, якщо ми хочемо попередити конфлікт між великими державами", - додав Ходжес.

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю РБК-Україна Ходжес розповів, що Росія все ще дуже сильно впливає на Україну.

Він також розповів, що Україна повинна робити в протистоянні з Росією.

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