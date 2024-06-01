"Будут ходить своей ногой, а не протезом". Как в Украине восстанавливают кости военным

В Украине с 2005 года применяют биотехнологию по выращиванию костей из стволовых клеток пациента. Этот метод помогает спасти конечности в случаях, когда другие методы недейственны и врачи рекомендуют ампутацию.
В Украине с 2005 года применяют биотехнологию по выращиванию костей из стволовых клеток пациента. Этот метод помогает спасти конечности в случаях, когда другие методы недейственны и врачи рекомендуют ампутацию.
С тех пор клеточное лечение прошли около 180 пациентов, большинство из которых – после полученных на войне травм. Как восстанавливают конечности с помощью стволовых клеток, РБК-Украина рассказал разработчик метода доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Владимир Оксимец.
Уникальную методику восстановления костей с помощью клеточных технологий разрабатывали в Донецке с 2004 года хирург Владимир Оксимец и биотехнолог Дмитрий Зубов. Впервые метод был опробован в 2005 году. В 2015 году врач защитил докторскую диссертацию по этой технологии.
В 2014-2015 годах регенерацию костей с помощью стволовых клеток стали применять для восстановления конечностей десятков ветеранов АТО.
"Технология построена на биопроцессах, происходящих в организме человека. Стволовые клетки позволяют создать ту ткань, которая отсутствует – будь то кость или мышца, или кожа, или фрагмент нерва. Но сама стволовая клетка, грубо говоря, "глупая" – ей необходимо дать информацию о том, какой она должна стать", – рассказывает Владимир Оксимец.
По технологии биологической остеогенной индукции из клеток надкостницы берутся клетки, которые культивируют вместе со стволовыми клетками. Так стволовые клетки начинают становиться костными и сохраняют способность делиться сколько нужно.
"И это позволяет создавать условия для того, чтобы ткани интегрировались одна с другой. То есть трансплантат с делящимся клетками помещается в рецепиентное ложе (расстояние между двумя костями), фиксируется, и они срастаются между собой", – объясняет специалист.
Для того чтобы вырастить кость, нужен "носитель", повторяющий форму дефекта – разбитой кости или сустава. Для этого Владимир Оксимец с 2021 года начал использовать специальный пластик немецкого производства, который применяют при 3D принте в медицинских целях, в частности для замещения дефекта черепной коробки.
Фото: Для восстановления костей используют специальный медицинский пластик (коллаж РБК-Украина)
Из этого материала можно распечатать элемент любой формы. Благодаря ячеистой структуре в нем прорастают культивируемые клетки. Эта технология позволяет вырастить новый сустав или часть кости.
"Когда началась война, я уже успел это исследовать и применять для лечения раненых солдат", – говорит он.
Владимир Оксимец рассказывает об этапах лечения, которые проходят пациенты. Продолжительность восстановления кости или сустава в каждом случае разная – от полутора до двух лет.
"Можно вырастить все кости. Был пациент, которому восстановили до 30 сантиметров голени. Вот пришел парень, у которого дефект плечевой кости 14 сантиметров. В апреле он получил взрывное ранение. Чтобы получить результат, необходимо использовать различные методы лечения. Здесь буду использовать методику Илизарова, клеточные технологии и технологии 3D печати", – рассказывает хирург.
Такая травма – "стандартная", с которой врачу часто приходилось встречаться. После удаления костных обломков плечевая кость будет удлиняться в аппарате Илизарова на 6-7 см – это будет длиться 70-80 дней. Затем на укрепление этой части кости нужно будет ждать еще 3-4 месяца.
После этого врач будет делать КТ (компьютерную томографию) конечности, по снимкам будут изготавливать модель локтевого сустава с дефектом (отсутствующей частью кости). Впоследствии по этой модели будут печатать трансплантат, который в лаборатории "засеют" клетками пациента. Заполнение пористого пластика стволовыми клетками будет продолжаться в биолаборатории 7-10 дней.
Фото: Трансплантат обрастает клетками пациента и приживается вместо отсутствующей кости (коллаж РБК-Украина)
Между тем, на месте отсутствующей кости у пациента удалят рубцы и заложат цемент, чтобы подготовить реципиентное ложе для предстоящей трансплантации. Когда клетки на пластиковой форме вырастут, ее зашьют в области передней брюшной стенки и оставят там на два месяца. За это время трансплантат дополнительно обрастает клетками пациента, становится "живым" и после трансплантации приживается вместо отсутствующей кости.
Такое лечение может стоить около 40 тысяч долларов. На операции военным собирали средства через благотворительный фонд, созданный в 2022 году. Деньги присылали немцы, англичане. Но с октября прошлого года деньги уже не поступают, говорит Владимир Оксимец.
Большинство пациентов, которые обращаются для восстановления костей, имеют ранения стоп, дефекты пяток, переднего отдела стопы – подрываются на минах. По словам Владимира Оксимца, в таких случаях ампутации можно избежать.
"Все это можно восстановить. Да, это сложная технология, нужно совмещать метод Илизарова, пластическую хирургию, клеточные технологии и технологии 3D печати. Тем, кто ко мне обращается, объясняю, что это будет долго, но они будут ходить. Я не сделаю так же, как сделали папа с мамой, но они будут пользоваться своей ногой, а не протезом", – говорит он.
Фото: Хирург Владимир Оксимец во время операции (facebook.com/staskushnarov)
Сейчас на лечении по восстановлению конечностей у врача находятся 19 пациентов, все – военные. Им отказали в дальнейшем лечении или назначили ампутации. Например, пациент с дефектом пятки на одной ноге и 18-сантиметровым дефектом голени на второй ноге, получивший ранения в начале войны.
"На голени пациент уже ходит, наступает на ногу, хоть и потратили на это два года времени. Пятку еще не восстанавливали, но уже напечатали ему модель стопы с дефектом и сформировали модель пяточного трансплантата. Сейчас жду, пока пациент восстановит возможность передвигаться на ноге, где была выращена кость голени. Как только он сможет более-менее нормально передвигаться, начнем заниматься дефектом пятки", – рассказывает Владимир Оксимец.
Фото: Лечение состоит из нескольких этапов и длится много месяцев (коллаж РБК-Украина)
В Украине действуют проекты, направленные на бесплатную помощь людям, получившим травмы в результате военных действий.
В частности, медицинский проект "Биотех 2.0 реабилитация раненых", в рамках которого биотехнологическая лаборатория GOOD CELLS готова бесплатно предоставлять алогенные клеточные и бесклеточные продукты украинским медицинским учреждениям для повышения шансов на выздоровление раненых в результате боевых действий. Это касается: значительных травм мягких тканей, ран и ожогов, которые тяжело или долго заживают, травмы нервов.
В рамках благотворительного проекта "Заграва" военные и гражданские могут бесплатно избавиться от рубцов, ожогов, осколочных повреждений, полученных в результате военных действий. К проекту присоединились 50 клиник из 17 регионов Украины, которые оказывают помощь во внешней реабилитации пострадавшим от военных ранений.