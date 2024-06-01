"Будут ходить своей ногой, а не протезом". Как в Украине восстанавливают кости военным

С тех пор клеточное лечение прошли около 180 пациентов, большинство из которых – после полученных на войне травм. Как восстанавливают конечности с помощью стволовых клеток, РБК-Украина рассказал разработчик метода доктор медицинских наук, ортопед-травматолог Владимир Оксимец.

Как удается выращивать кости с помощью стволовых клеток

Уникальную методику восстановления костей с помощью клеточных технологий разрабатывали в Донецке с 2004 года хирург Владимир Оксимец и биотехнолог Дмитрий Зубов. Впервые метод был опробован в 2005 году. В 2015 году врач защитил докторскую диссертацию по этой технологии.

В 2014-2015 годах регенерацию костей с помощью стволовых клеток стали применять для восстановления конечностей десятков ветеранов АТО.

"Технология построена на биопроцессах, происходящих в организме человека. Стволовые клетки позволяют создать ту ткань, которая отсутствует – будь то кость или мышца, или кожа, или фрагмент нерва. Но сама стволовая клетка, грубо говоря, "глупая" – ей необходимо дать информацию о том, какой она должна стать", – рассказывает Владимир Оксимец.

По технологии биологической остеогенной индукции из клеток надкостницы берутся клетки, которые культивируют вместе со стволовыми клетками. Так стволовые клетки начинают становиться костными и сохраняют способность делиться сколько нужно.

"И это позволяет создавать условия для того, чтобы ткани интегрировались одна с другой. То есть трансплантат с делящимся клетками помещается в рецепиентное ложе (расстояние между двумя костями), фиксируется, и они срастаются между собой", – объясняет специалист.

Для того чтобы вырастить кость, нужен "носитель", повторяющий форму дефекта – разбитой кости или сустава. Для этого Владимир Оксимец с 2021 года начал использовать специальный пластик немецкого производства, который применяют при 3D принте в медицинских целях, в частности для замещения дефекта черепной коробки.

Фото: Для восстановления костей используют специальный медицинский пластик (коллаж РБК-Украина)

Из этого материала можно распечатать элемент любой формы. Благодаря ячеистой структуре в нем прорастают культивируемые клетки. Эта технология позволяет вырастить новый сустав или часть кости.

"Когда началась война, я уже успел это исследовать и применять для лечения раненых солдат", – говорит он.

Лечение может длиться полтора -два года

Владимир Оксимец рассказывает об этапах лечения, которые проходят пациенты. Продолжительность восстановления кости или сустава в каждом случае разная – от полутора до двух лет.

"Можно вырастить все кости. Был пациент, которому восстановили до 30 сантиметров голени. Вот пришел парень, у которого дефект плечевой кости 14 сантиметров. В апреле он получил взрывное ранение. Чтобы получить результат, необходимо использовать различные методы лечения. Здесь буду использовать методику Илизарова, клеточные технологии и технологии 3D печати", – рассказывает хирург.

Такая травма – "стандартная", с которой врачу часто приходилось встречаться. После удаления костных обломков плечевая кость будет удлиняться в аппарате Илизарова на 6-7 см – это будет длиться 70-80 дней. Затем на укрепление этой части кости нужно будет ждать еще 3-4 месяца.

После этого врач будет делать КТ (компьютерную томографию) конечности, по снимкам будут изготавливать модель локтевого сустава с дефектом (отсутствующей частью кости). Впоследствии по этой модели будут печатать трансплантат, который в лаборатории "засеют" клетками пациента. Заполнение пористого пластика стволовыми клетками будет продолжаться в биолаборатории 7-10 дней.

Фото: Трансплантат обрастает клетками пациента и приживается вместо отсутствующей кости (коллаж РБК-Украина)

Между тем, на месте отсутствующей кости у пациента удалят рубцы и заложат цемент, чтобы подготовить реципиентное ложе для предстоящей трансплантации. Когда клетки на пластиковой форме вырастут, ее зашьют в области передней брюшной стенки и оставят там на два месяца. За это время трансплантат дополнительно обрастает клетками пациента, становится "живым" и после трансплантации приживается вместо отсутствующей кости.

Такое лечение может стоить около 40 тысяч долларов. На операции военным собирали средства через благотворительный фонд, созданный в 2022 году. Деньги присылали немцы, англичане. Но с октября прошлого года деньги уже не поступают, говорит Владимир Оксимец.

Чаще всего обращаются со взрывными ранениями стоп

Большинство пациентов, которые обращаются для восстановления костей, имеют ранения стоп, дефекты пяток, переднего отдела стопы – подрываются на минах. По словам Владимира Оксимца, в таких случаях ампутации можно избежать.

"Все это можно восстановить. Да, это сложная технология, нужно совмещать метод Илизарова, пластическую хирургию, клеточные технологии и технологии 3D печати. Тем, кто ко мне обращается, объясняю, что это будет долго, но они будут ходить. Я не сделаю так же, как сделали папа с мамой, но они будут пользоваться своей ногой, а не протезом", – говорит он.

Фото: Хирург Владимир Оксимец во время операции (facebook.com/staskushnarov)

Сейчас на лечении по восстановлению конечностей у врача находятся 19 пациентов, все – военные. Им отказали в дальнейшем лечении или назначили ампутации. Например, пациент с дефектом пятки на одной ноге и 18-сантиметровым дефектом голени на второй ноге, получивший ранения в начале войны.

"На голени пациент уже ходит, наступает на ногу, хоть и потратили на это два года времени. Пятку еще не восстанавливали, но уже напечатали ему модель стопы с дефектом и сформировали модель пяточного трансплантата. Сейчас жду, пока пациент восстановит возможность передвигаться на ноге, где была выращена кость голени. Как только он сможет более-менее нормально передвигаться, начнем заниматься дефектом пятки", – рассказывает Владимир Оксимец.

Фото: Лечение состоит из нескольких этапов и длится много месяцев (коллаж РБК-Украина)

Какие проекты помогают пациентам после травм в результате войны

В Украине действуют проекты, направленные на бесплатную помощь людям, получившим травмы в результате военных действий.

В частности, медицинский проект "Биотех 2.0 реабилитация раненых", в рамках которого биотехнологическая лаборатория GOOD CELLS готова бесплатно предоставлять алогенные клеточные и бесклеточные продукты украинским медицинским учреждениям для повышения шансов на выздоровление раненых в результате боевых действий. Это касается: значительных травм мягких тканей, ран и ожогов, которые тяжело или долго заживают, травмы нервов.

В рамках благотворительного проекта "Заграва" военные и гражданские могут бесплатно избавиться от рубцов, ожогов, осколочных повреждений, полученных в результате военных действий. К проекту присоединились 50 клиник из 17 регионов Украины, которые оказывают помощь во внешней реабилитации пострадавшим от военных ранений.