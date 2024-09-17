Ходим по краю. Свет по графикам может вернуться в любой момент: почему и что будет зимой

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Что с энергетикой и почему графики могут вернуться в любой момент

В первый месяц осени Украина заходила с графиками отключений в одну-две очереди. Причина - последствия самой масштабной российской атаки под конец августа. На многих объектах продолжались (и до сих пор продолжаются) аварийные и плановые ремонты, поэтому сохранялся дефицит мощности.

Графики почасовых отключений действовали до 6 сентября включительно. Потому что энергетики не успевали восстановить энергоснабжение в полном объеме после ударов 26 августа, объясняет директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Но сейчас ситуация достаточно стабильна. Я не скажу, что баланс между генерацией и потреблением устойчив. Поскольку многое зависит и от погоды, и от работы атомных энергоблоков", - рассказал он РБК-Украина.

Зависит настолько, что после нескольких дней без ограничений 12 сентября на сутки графики вернулись в Киев, Киевскую, Черкасскую, Черниговскую и ряд других областей. Как сообщали в "Укрэнерго", из-за снижения выработки на солнечных электростанциях (в связи с пасмурной погодой) и падения генерации на ТЭС.

Пятница, суббота, воскресенье, как и начало этой недели, прошли без отключений. По данным "Укрэнерго", на сегодня потребление растет ближе к середине недели, а по вечерам выходит на максимальный уровень. Украинцев постоянно просят экономить электроэнергию в вечерние часы и не включать сразу несколько мощных приборов в период с 16:00 до 22:00.

"Это как раз и говорит о неустойчивом балансе. О том, что запасов резерва генерации недостаточно, чтобы быть готовым удовлетворить внезапное увеличение спроса. То есть при резком росте потребления кратковременные ограничения могут быть в любой день, прежде всего в пиковые часы", - подчеркивает Рябцев.

По его словам, графики могут вводиться в отдельные дни. Но в целом прогноз на сентябрь и октябрь остается прежним: или без отключений или с применением одной очереди, не более четырех часов подряд без света.

Дефицит мощности остается, он покрывается импортом и даже аварийной помощью от нескольких стран, как было в прошлую пятницу. "По сути, мы ходим по краю… Сейчас даже в самый благоприятный сезон для энергетики (сентябрь-октябрь, - ред.) дефицит все равно есть", - объясняет директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Помимо погоды и потребления на отключения может повлиять еще один фактор. Ранее на Южноукраинской АЭС вышел из строя главный циркуляционный насос на энергоблоке №2. И судя по всему, ремонтные работы еще не были проведены.

"Если на этой или на следующей неделе блок на 1 ГВт будет выведен, это действительно может повлечь возвращение к почасовым графикам. Думаю, определенная работа на уровне правительства, министерства и "Укрэнерго" ведется, чтобы компенсировать потери наращиванием генерации на ТЭС. Такой вариант возможен. И плюс если увеличится импорт, возможно, мы это даже не почувствуем", - полагает эксперт.

По его словам, если почасовые отключения и будут, то несущественные. По оценкам Рябцева, максимум - на одну очередь.

Когда вернутся регулярные графики отключений

Отметим, с 2022 по 2024 годы объекты украинской энергетики подверглись более 1000 атакам. И нет ни одного региона, ни одного вида энергетической инфраструктуры, которая бы не пострадала, заявил глава Минэнерго Герман Галущенко.

"Общие потери наших мощностей в результате атак в этом году превышают 9 ГВт", - отметил он и добавил, что 26 августа Россия впервые ударила по украинским подстанциям баллистическими ракетами. В результате около 4 млн человек в срочном порядке отключили от электроэнергии. Чтобы восстановиться, понадобилось примерно 13 дней.

Согласно отчету ПРООН, накануне полномасштабной войны в Украине было доступны 37 ГВт генерации. После февраля 2022 года уничтожены, повреждены или находятся в оккупации 19 ГВт. Соответственно, оставалось 18 ГВт.

Согласно заявлениям президента Владимира Зеленского, в прошлом году максимальное потребление зимой составляло как раз эти 18 ГВт. Сколько доступно прямо сейчас, неизвестно. Но очевидно, что до холодов Украина вряд ли успеет восстановить необходимые объемы.

Таким образом, регулярные графики в любом случае вернутся ближе к зиме. Хотя не факт, что с разу с началом отопительного сезона.

"Это скорее будет связано с похолоданием. Когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, возможно постепенное возвращение графиков стабилизационных отключений. Сначала одна очередь, а дальше, когда температура упадет еще ниже, и больше очередей", - считает Рябцев.

По его словам, все будет определяться темпами восстановления (так как работы продолжатся и после начала отопительного сезона), погодой и интенсивностью обстрелов энергетический инфраструктуры, если такие будут.

Омельченко прогнозирует возвращение графиков на середину-конец ноября.

"Конечно, прогнозировать сложно. Многое зависит от планов рашистов и возможностей нашей противовоздушной обороны. Думаю, даже в Минэнерго и "Укрэнерго" пока не знают, какими будут графики. Во-первых, сложно сказать, сколько смогут отремонтировать поврежденных блоков на ТЭС. Во-вторых, будут ли у нас возможности отражать атаки россиян. Поэтому сколько часов, сколько очередей - сейчас это гадание на кофейной гуще", - добавил собеседник.

Насколько жесткими будут отключения зимой

В недавнем интервью бывший глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что если не будет масштабных обстрелов, отключения могут начаться даже не в ноябре, а в декабре. Потому что в ноябре еще может не быть настолько сильных холодов, которые станут триггером для введения графиков.

По его словам, в холодную погоду отключения будут, даже если все ранее заявленные планы по восстановлению генерации будут реализованы. И когда среднесуточная температура опустится ниже -10, дефицит будет покрыть нечем.

"У нас может быть ситуация с отключениями примерно такая же, как летом… Может, немного больше (часов без света в сутки, - ред.). Может быть график четыре через четыре, может быть четыре через шесть", - отметил он.

Геннадий Рябцев согласен с этой оценкой. "Это, собственно, и есть три-четыре очереди отключений. То есть относительно того, что мы говорили летом, прогнозы на зиму не ухудшились", - рассказал он РБК-Украина.

Владимир Омельченко осторожен в прогнозах.

"Единственное, что могу сказать, у нас не хватит мощностей, чтобы зимой покрывать весь спрос. Сколько именно не хватает, затрудняюсь ответить. Ситуация будет зависеть от целого ряда фактора: уровня дефицита, импорта, температурных условий и возможностей нашей ПВО отражать атаки. Но по любому из сценариев мощностей не хватит, чтобы зимой не было графиков отключений", - подытожил эксперт.

При подготовке текста использовались: данные "Укрэнерго", заявление министра энергетики Германа Галущенко, интервью бывшего главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого для "Экономической правды", комментарии директора специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева и директора энергетических программ "Центра Разумкова" Владимира Омельченко.