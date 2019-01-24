Під час протестів у Венесуелі загинули 16 осіб

Фото: протести у Венесуелі (з відкритих джерел)

Люди загинули в кількох штатах, у тому числі в столиці Каракасі

У Венесуелі під час акцій протесту проти президента Ніколаса Мадуро загинуло щонайменше 16 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання La Prensa de Lara.

Згідно з інформацією видання, люди загинули в кількох штатах Венесуели, в тому числі в столиці Каракасі.

При цьому місцева організація "Центр моніторингу за соціальними конфліктами" повідомляє про 13 загиблих, але вона враховувала тільки жертв зіткнень, особу яких вдалося підтвердити.

Під час протестів між противниками президента Ніколаса Мадуро і венесуельськими силовиками відбулися зіткнення.

Раніше повідомлялося про 7 загиблих у результаті протестів, серед яких 16-річний підліток.

Венесуельська неурядова організація Foro Penal повідомила про затримання щонайменше 43 осіб у Каракасі та штаті Нуева-Еспарта під час протестів.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео закликав президента Венесуели Ніколаса Мадуро піти у відставку, заявивши, що Вашингтон визнав виконуючим обов'язки глави держави лідера опозиції Хуана Гуайдо, який раніше проголосив себе виконуючим обов'язки президента.