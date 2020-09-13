ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В ході протестних акцій у Білорусі затримали майже 70 осіб

Автор: Артур Родивилов

У жіночому марші в Мінську в суботу брали участь 10 тисяч осіб. В ході акцій протесту в Білорусі силовики затримали близько 70 осіб.

Про це повідомляє "Белсат".

Серед затриманих виявилися і кореспонденти "Белсат" Катерина Андрєєва і Максим Калитовський.

Видання уточнює, що їх звинувачують у непокорі міліціонерам та порушенні законодавства про ЗМІ. Суд має відбутися у вівторок, 15 вересня.

Нагадаємо, в суботу в Мінську відбувся жіночий марш з вимогою проведення нових президентських виборів, а також на підтримку заарештованих представників координаційної ради опозиції. Перед початком маршу силовики провели затримання учасників акції, які зібралися на площі Свободи.

Правозахисники заявляли про затримання понад 30 учасників маршу.

Крім того, лідер опозиції Світлана Тіхановська закликала білоруських силовиків припинити насильство, а також пригрозила їм відповідальністю за злочини проти народу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Білорусьпротест