Клопотання матері Сенцова про його звільнення передали в комісію з помилування

Сестра Олега Сенцова сумнівається у ймовірності його звільнення

Адвокат українського політв'язня в Росії Олега Сенцова Дмитро Дінзе передав клопотання матері кримчанина про його помилування до комісії з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу. Про це повідомила сестра Сенцова Наталя Каплан, передає "Громадське".

Зі слів Каплан, спочатку клопотання про помилування Сенцова направили до приймальні адміністрації президента Росії, але там так нічого і не відповіли, хоча обіцяли розглянути його.

Водночас сестра Сенцова сумнівається у ймовірності звільнення політв’язня.

"Я не можу сказати, що це прискорить процес звільнення, тому що на попереднє (клопотання, - ред.) вони взагалі ніяк не відреагували", - зазначила вона.

Нагадаємо, уповноважена ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулася до уповноваженого Росії з прав людини Тетяни Москалькової і голови Ради розвитку громадянського суспільства і прав людини при президентові Росії Михайла Федотова, щоб обговорити будь-які умови обміну українського режисера, політв'язня Олега Сенцова.