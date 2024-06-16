"Хочется разорваться, чтобы накрыть своих детей собой". Истории спасателей об отцовстве во время войны

16 июня в Украине отмечают День отца. Во время войны роль отцов приобрела новое значение, потому что многие мужчины стали в защиту страны.

РБК-Украина совместно с ЮНИСЕФ пообщалось со спасателем, волонтером и инженером об отцовстве во время войны.

Мифы о роли отца в воспитании

Волонтер организации "Ангелы спасения" Сергей рассказывает, что с мифами не сталкивался благодаря вовлечению своего отца.

"Видел, как папа мой, хоть и работал, однако всегда уделял нам время, заботился о нас и о маме. Я всегда видел, что отцовство - это большая ответственность. Не только за себя, но и за детей, за жену. Так что теперь как папа пытаюсь поступать так же", - говорит он.

Волонтер Сергей с женой, дочерью Марией и сыном Дмитрием (фото из домашнего архива)

На желание начальника одного из спасательных отделений Херсона Владислава быть хорошим отцом повлияло отсутствие папы в его жизни. Потому для своих детей он выбрал быть другим.

Владислав добавляет, что миф об отцовской суровости и неласковости должен оставаться в прошлом.

"Без преувеличения роль папы не менее важна, чем роль матери. Папа вместе с мамой должны быть примером мужества, честности, порядочности, доброты, а для девочки еще и показывать, какой партнер должен быть рядом с ней в будущем", - считает мужчина.

Спасатель Владислав с дочкой Мией (фото из домашнего архива)

А инженер отдела закупок Николаевского водоканала Виталий полагал, что отец должен быть всесильным.

"Самый главный миф в детстве был о том, что папа всесильный, что он глава семьи. Но когда я немного повзрослел, то понял, что вся действительно сила - это вся семья. И папа, и мама одинаковые в этом смысле. Родительство - это о равенстве", - убежден он.

Виталий с дочерью Анной и сыном Михаилом (фото из домашнего архива)

Советы будущим отцам

"Тем, кто хочет стать папой, стоит развивать терпение. Нельзя срываться на детей. Эмоционально в начале очень тяжело, ведь когда ребенок только рождается, он плохо спит. Надо помогать жене, потому что ей тоже тяжело, она тоже не спит. Выдержка нужна. Но все это очень быстро забывается, когда ребенок улыбается тебе", - делится Сергей.

"Мужчинам, которые собираются стать папой, искренне желаю осознать, что это самое прекрасное чудо и лучший период жизни. Работа, друзья и хобби никуда не денутся, а дети растут, поэтому стоит наслаждаться их детством вместе с ними", - считает Владислав.

"Главный совет - не бояться. Я на своем опыте уже два раза почувствовал, как это - стать папой. Когда появляется ребенок, ты все понимаешь автоматически. Будьте героями для своих детей, давайте детям максимальное пристанище души и тела, объясняйте, как действовать в разных ситуациях, учите человечности. Рассказывайте, что ребенок - это личность", - советует Виталий.

Помощь детям во время войны

Все герои этого материала причастны к помощи и спасению людей, но некоторые истории гораздо сильнее отражаются в их сердцах.

Например, волонтер Сергей с особой любовью вспоминает, как дети ВПЛ радуются канцелярским наборам для рисования.

"Очень приятно смотреть, как дети радуются, например, канцелярским наборам. Часто их семьи переезжают, им тяжело, и у них ничего такого здесь нет. И здесь появляется такой набор, они могут порисовать и очень радуются этому. И я вместе с ними", - делится впечатлениями мужчина.

Сергей отдает рюкзак с дорожным набором для ребенка в Селидово (фото: БФ "Ангелы Спасения")

Сотрудник водоканала Виталий вспоминает, как ему приходилось успокаивать группу детей в укрытии во время воздушной тревоги. Таким образом и их мамы и бабушки становились более спокойными.

"Мы прятались в холодном сыром подвале девятиэтажного дома во время обстрелов. Однажды пришлось целую кучку деток отвлекать шутками, развлечениями, играми: хоть как-то, чтобы дети не слышали того, что происходит за стенами подвала. Это было во время массированного обстрела Николаева, когда днем и ночью прилетало по 20-30 ракет. Сидели по подвалах, воду и еду таскали", - рассказывает он.

Виталию приходилось успокаивать детей во время воздушных атак врага по Николаеву (фото из домашнего архива)

Виталий также добавляет: война показала, что папы - это настоящие герои.

"Хочется буквально разорвать себя, чтобы накрыть своих детей собой. Успокоить ребенка во время ракетных атак или когда ребенок смотрит телевизор и спрашивает: "Папа, а что это происходит? Ты должен донести ему, что правда, а что - нет. Когда идет атака, мои дети знают, что я прилечу с работы, чтобы просто успокоить их", - объясняет мужчина.