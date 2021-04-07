Хоче звернути на себе увагу: Резніков пояснив військову активізацію Росії

Стягненням військ до кордону з Україною та загостренням ситуації на сході України Росія хоче привернути до себе увагу, щоб з нею почали рахуватися і розмовляти на світовому рівні. Таким чином Кремль хоче посилити свою переговірні позиції.
Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".
"Я допускаю, що ми бачимо "посилення переговорної позиції" з боку росіян, причому навіть не на рівні нормандського формату, а на світовому - щоб на них звернули увагу, почали рахуватися і розмовляти", - сказав Резніков.
За його словами, при цьому можливий і так званий "ексцес виконавця", коли команду з Кремля його проксі-сили на Донбасі сприймають занадто буквально, що дійсно може вилитися в серйозне загострення на фронті.
Резніков вважає, що всі дії РФ останнього часу - провокації на рівні ТКГ, ескалація на Донбасі і навіть "злив" журналістам "кластерних планів" - частина однієї тактики дій. Але тим самим, на його думку, росіяни і заганяють себе в пастку. Адже з одного боку, вони вже восьмий рік повторюють, що не є учасниками конфлікту на Донбасі. З іншого - поточною ескалацією та зосередженням своїх військових на кордоні з Україною вони показують, що саме з Москвою треба про щось розмовляти.
Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.