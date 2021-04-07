RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Хоче звернути на себе увагу: Резніков пояснив військову активізацію Росії

Автор: Мілан Лєліч, Андрій Василюк

Стягненням військ до кордону з Україною та загостренням ситуації на сході України Росія хоче привернути до себе увагу, щоб з нею почали рахуватися і розмовляти на світовому рівні. Таким чином Кремль хоче посилити свою переговірні позиції.

Таку думку висловив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, йдеться в матеріалі РБК-Україна "Загострення на Донбасі: чи піде Росія в масштабний наступ на Україну".

"Я допускаю, що ми бачимо "посилення переговорної позиції" з боку росіян, причому навіть не на рівні нормандського формату, а на світовому - щоб на них звернули увагу, почали рахуватися і розмовляти", - сказав Резніков.

За його словами, при цьому можливий і так званий "ексцес виконавця", коли команду з Кремля його проксі-сили на Донбасі сприймають занадто буквально, що дійсно може вилитися в серйозне загострення на фронті.

Резніков вважає, що всі дії РФ останнього часу - провокації на рівні ТКГ, ескалація на Донбасі і навіть "злив" журналістам "кластерних планів" - частина однієї тактики дій. Але тим самим, на його думку, росіяни і заганяють себе в пастку. Адже з одного боку, вони вже восьмий рік повторюють, що не є учасниками конфлікту на Донбасі. З іншого - поточною ескалацією та зосередженням своїх військових на кордоні з Україною вони показують, що саме з Москвою треба про щось розмовляти.

Зазначимо, ситуація на сході України й поблизу українсько-російського кордону в останні тижні значно загострилася. Перемир'я фактично закінчилося, а РФ перекидає свої війська ближче до України. 6 квітня збройні формування Російської Федерації 14 разів порушували режим припинення вогню. Усього за вчора в зоні операції Об'єднаних сил загинули двоє українців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбас
Читайте також
Кравчук розповів, як розблокувати переговори по Донбасу
ОБСЄ зафіксувала понад 1500 порушень "тиші" на Донбасі за три дні
Кравчук не виключає перенесення переговорів ТКГ у Польщу
Прогноз погоди