"Хотим гнать врага аж за Кубань". Как ВСУ уничтожают пехоту россиян на Bradley

Надежная крепость. Как Bradley уничтожает врага на фронте

Боевая машина пехоты, бронированный купол на поле боя и страх для россиян. Как только вражеские силы слышат грохот этой машины, сразу убегают с поля боя, ведь спастись от выстрела бронетехники практически невозможно.

На башне установлена 25-миллиметровая пушка Bushmaster со спаренным пулеметом М240. Боевая машина оснащена комплексом ТОВ с противотанковыми и противобункерными ракетами, способными уничтожить как технику, так и любое фортификационное сооружение противника. Каркас покрыт активной броней, что делает эту технику практически неуязвимой.

Видео: Как украинские военные уничтожают пехоту россиян на Bradley (Youtube.com/РБК-Украина)

Bradley находится на вооружении США, техника проверена боями в Ираке. Теперь эти БМП использует украинская армия в широкомасштабной войне с Россией. Бойцы 47 ОМБр на Bradley прошли контрнаступление на Запорожье и оборону Авдеевского направления. Сейчас эти гиганты помогают удерживать Донецкий фронт.

На каркасе виднеются огромные вмятины от обстрелов: машина прошла немало упорных боев. Bradley зарекомендовал себя как достаточно крепкий БМП с хорошей броней. Для пехоты и для экипажа это надежная крепость.

Какие задачи выполняет боевая машина

Командир боевой машины "Курт" приглашает нас осмотреть десантное отделение. По нормам здесь может уместиться семь человек. Но реалии войны другие, поэтому при необходимости вмещается даже вдвое больше.

Экипаж состоит из трех человек: командир, наводчик и механик-водитель. Но, как признаются ребята, на фронте случаются разные ситуации, поэтому каждый знает обязанности другого, и при необходимости они могут легко заменить друг друга во время боя.

Основная функция – доставить живую силу на позиции с огневой поддержкой пехоты. Во время штурмовых действий приходилось отражать колонны противника. Техника себя зарекомендовала как надежное огневое средство поражения.

Во время боев несколько машин выезжают на разные огневые позиции. Противник не знает, откуда ведется огонь, потому что благодаря скорости машины и маневренности ее можно применять по-разному.

Фото: Машины Bradley выезжают на огневые позиции (Виталий Носач/РБК-Украина)

"Однажды мы выезжали на отражение штурма, там было около десяти человек. Услышав Bradley, они начали разбегаться, но напрасно: на расстоянии 150-200 метров мы открыли по ним огонь. Кто-то убежал, а кто-то не успел", – говорит военный.

Командир заверил, что технику врага даже нельзя сравнить с Bradley. У россиян на вооружении есть БМП-С, но это техника старого советского образца, и на поле боя она проигрывает западной.

"Поехать "насыпать", чтобы они убегали с полными карманами обломков", – рассказывает о своей работе оператор-наводчик "Румин".

Часто экипажу бронемашины приходится убирать раненых с поля боя вместе с медиками. Но выезжать на передовую нужно постоянно, ведь россияне "лезут" непрерывно, несмотря на то, что поле боя уже усеяно телами окупантов. Но они просто перешагивают их и идут дальше.



"Взвод пехоты наступает, мы уезжаем, потому что понимаем, что там наши ребята. И мы сразу 5 минут и там! "Насыпали", отстрелялись, уехали, зарядились. Бывает такое, что по 3-4 раза в день мы выезжаем отработать свой сектор. один выезд можем целый взвод положить", – говорит наш собеседник.



Пушка Bradley стреляет двумя видами патронов, как фугасными, так и бронебойными. Все переключается с помощью переключателя и используется в зависимости от цели. Бронемашина также оснащена пулеметом, который стреляет патронами на расстояние до трех километров, которые сами детонируют.

Фото: Технику врага из Bradley даже сравнить нельзя, уверяют военные (РБК-Украина/Виталий Носач)

Бронированная машина позволяет украинским бойцам работать безопасно на передовых позициях. Говорят, ощущение, что броня их бережет и даже придает духу. Уезжают на позиции и не боятся минометных обстрелов, спокойно отрабатывают свои задачи, ведь даже при прямом попадании весь экипаж может остаться в живых.

"Мы очень довольны техникой. И хотим выезжать и гнать их аж за Кубань", – отмечает защитник.

Большая война поставила нас в трудные условия. С первых дней полномасштабного вторжения приходилось воевать небольшим арсеналом техники, который находился на вооружении украинской армии. Тогда удавалось держаться благодаря стойкости наших бойцов.

Теперь же мир может видеть комбинацию западной техники в руках Вооруженных Сил. И они готовы удерживать оборону. Единственное, что им нужно – больше техники и оружия.