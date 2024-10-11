Хочет военные самолеты и охрану: Трамп из-за угрозы от Ирана требует себе дополнительную защиту

Как пишет издание, просьба о дополнительной защите для Трампа указана в электронных письмах, полученных СМИ. В частности, речь идет об ограничении на полеты над резиденциями Трампа и местами проведения митингов, размещением баллистического стекла в семи штатах, где проходит предвыборная кампания.

Также речь идет о военных транспортных средствах для перевозки Трампа.

Издание отмечает, что такие запросы чрезвычайны и беспрецедентны - ни один кандидат в истории не перевозился военными самолетами накануне выборов. Однако запросы на защиту были направлены после того, как советники кампании Трампа получили брифинги, на которых правительство заявило, что Иран все еще активно готовит сговор с целью убийства Трампа.

По словам источников, советники Трампа были обеспокоены беспилотниками и ракетами.

В Трампа одновременно заявляют, что ему недавно пришлось отменить публичное мероприятие из-за "нехватки персонала" в Секретной службе. Вместо большого выступления Трампа усадили в маленькую комнату с репортерами.

Даниэль Альварес, пресс-секретарь Трампа, отказалась от комментариев. При этом в секретной службе США заявили, что Трамп получает "высокий уровень защиты".

"Для защиты бывшего президента регулярно оказывается помощь Министерства обороны, включая обезвреживание взрывоопасных предметов, кинологические подразделения и воздушные перевозки", - сказали там.