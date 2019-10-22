У Хмельницькій області збільшилась кількість користувачів газом

За 10 місяців 2019 року майже 2 тис. мешканців Хмельницької області обрали своїм постачальником ТОВ "Хмельницькгаз Збут". Про це повідомляє прес-служба компанії.

Наразі загальна кількість побутових споживачів газу Хмельницької області сягнула понад 410 тис., левова частка яких – клієнти з обласного центру та найбільших міст області. За словами прес-служби, найактивніше кількість клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" зростає в обласному центрі та Хмельницькому районі. За рік тут новими споживачами газу стали майже 1,5 тис. домогосподарств. Ще 252 нових споживачі компанія отримала в Кам’янці-Подільському, в Красилові – 67 нових клієнтів, у Славуті - 29. У прес-службі зазначили, що таке збільшення пов`язане із новобудовами в містах. У всіх інших районах області зареєстровано всього до десятка нових користувачів газу.

"З-поміж усіх видів палива подоляни все ж таки віддають перевагу природному газу як найдоступнішому та екологічному енергоносію, - сказав директор "Хмельницькгаз Збуту" Андрій Левицький. – Водночас, в сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною. Тому клієнтська база перебуває у постійному русі".

Наразі більша частина поставок газу "Хмельницькгаз Збуту" припадає на побутових споживачів. Однак, дана категорія є найбільш проблематичною та, за словами прес-служби, вимагає значних фінансових та людських ресурсів.

Фахівці газопостачальної компанії працюють зі споживачами газу як у Хмельницькому, так і у кожному районі Хмельниччини. Щоденно співробітники "Хмельницькгаз Збуту" обслуговують тисячі клієнтів, надають їм усю необхідну вичерпну інформацію, опрацьовують звернення. Торговельна націнка "Хмельницькгаз Збуту" складає всього 2,1% від закупівельної ціни природного газу. Тож при сплаті за газ цю націнку використовують на друк та доставку квитанцій, підтримку цілого ряду необхідних сервісів для онлайн-спілкування з клієнтами, зокрема Особистого кабінету споживача", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі наголосили, що ситуацію значно ускладнюють багатомільйонні борги споживачів, в тому числі і отримувачів державної допомоги, а також велика кількість пільговиків та субсидіантів.