У Хмельницькій обл. зіткнулися автомобілі, є загиблий та постраждалі

У Хмельницькій області на автодорозі сполученням Хмельницький - Тернопіль в результаті зіткнення двох легкових автомобілів загинула людина та ще 5 осіб постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, у вівторок, 25 червня, поблизу села Малиничі Хмельницького району сталося зіткнення автомобілів "ВАЗ" та "Шевроле Авео". Водій "ВАЗ", який міг перебувати у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу де зіткнувся з "Шевроле Авео".

Зазначається, що внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали поранення водій та троє пасажирів "ВАЗ", а також водій та пасажирка "Шевроле". Пізніше 31-річний пасажир "ВАЗ", який отримав тяжкі травми, помер у хірургічному відділенні обласної лікарні.

Наразі працівники поліції з’ясовують усі причини та обставини інциденту.

Нагадаємо, 8 червня у місті Золочів (Львівська область) на автодорозі Львів - Тернопіль в результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждало 16 осіб. За даними поліції, сталось зіткнення вантажівки "ГАЗ" з мікроавтобусом Mercedes, що призвело до того, що з вантажівки випала бочка, яка пошкодила автомобіль Chevrolet Captiva та Honda CR V. Після цього вантажівка здійснила зіткнення з автомобілем Opel Combo.