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В Хмельницком нашли мертвым курсанта академии ГПСУ: что известно

Фото: в Хмельницком нашли тело курсанта академии ГПСУ (facebook.com nadpsu)
Автор: Мария Кучерявец, Наталья Юрченко

В Хмельницком нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Парень учился в Национальной академии ГПСУ имени Богдана Хмельницкого.

Об этом РБК-Украина рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

"Сегодня около 10 утра было найдено тело 20-летнего курсанта первого курса обучения с признаками огнестрельного ранения. На место сразу вызвана карета "скорой помощи", а также представители правоохранительных органов", - сообщили в ГПСУ.

Сейчас обстоятельства происшествия выясняются, ведется следствие, а также проводится внутреннее расследование. Как отметили в пограничной службе, курсант находился в суточном наряде.

Известно, что военнослужащий два года назад призван на контрактную службу, а в прошлом году поступил в учебное заведение Государственной пограничной службы.

"Характеризовался положительно, учился хорошо, имел общительный характер. Предварительные версии обстоятельств и причины может озвучить только следствие", - добавили в ГПСУ.

 

Резонансное убийство в Ивано-Франковске

Напомним, на этой неделе на Прикарпатье произошло резонансное убийство 19-летнего парня. По подозрению в преступлении задержали двух 14-летних местных подростков. Также решается вопрос о процессуальном статусе третьего участника - 15-летнего подростка.

Как сообщили в полиции, тело 19-летнего парня с признаками насильственной смерти нашли в Ивано-Франковске.

По данным следствия, подростки, введя потерпевшего в заблуждение, умышленно заманили его в лес. Фигуранты забрали имущество погибшего, а тело спрятали в лесу на окраине Ивано-Франковска. У погибшего обнаружили многочисленные тяжелые ножевые ранения.

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