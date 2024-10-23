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В Хмельницком военный мог ранить ребенка из пулемета во время сбивания дронов

Хмельницкий, Среда 23 октября 2024 13:36
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В Хмельницком военный мог ранить ребенка из пулемета во время сбивания дронов Фото: в Хмельницком военный мог ранить ребенка во время сбивания дронов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Военный мог ранить ребенка при отражении атаки дронов в Хмельницкой области. Это произошло в конце августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение Хмельницкого городского районного суда.

Как отмечается, 27 августа в Государственное бюро расследований в Хмельницком обратились с информацией, что неустановленный военнослужащий в 10:32 нарушил правила обращения с оружием во время отражения атаки дронов.

В решении суда говорится, что пулей крупнокалиберного пулемета ПВО ВСУ ранен ребенок, который получил телесное повреждение в виде рваной раны правого бедра.

Раненый ребенок лечился в больнице Хмельницкого. Следователь ГБР обратился в суд, чтобы получить доступ к медицинской карточке травмированного и его рентгенограммы. Отмечается, что без этого невозможно оценить степень тяжести ранения, его давность и механизм причинения.

Следователь также отмечает, что документы, доступ к которым он просит, могут быть уничтожены. Суд удовлетворил просьбу следователя.

Напомним, в ночь на 27 августа Россия атаковала Украину тремя "Кинжалами", баллистической и крылатой ракетой "Искандер", пятью ракетами Х-101.

Также оккупанты выпустили 81 дрон-камикадзе. ПВО работала в 15 областях Украины, в том числе и в Хмельницкой области.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что 27 августа в регионе уничтожили четыре вражеские цели. Пострадал 12-летний ребенок. Мальчик получил рваную рану правого бедра и безотлагательно был госпитализирован в больницу.

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ПВО Хмельницкая область Ребенок Атака дронов
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