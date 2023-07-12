RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницком звучала сирена о химатаке: это были учения

Фото: в Хмельницке прошли обучение ГНСУ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Хмельницке прошли учения с включением сирены о химической опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОГА.

По информации Национальной академии ГНС Украины им. Б. Хмельницкого, на территории учебного заведения состоялись учения с включением сирены о химической опасности, которую возможно было слышно в районах г. Хмельницкого, находящихся рядом.

"Сохраняйте спокойствие! Ситуация под контролем!", - сообщили в администрации.

Напомним сейчас главной защитой от радиации медики называют йодид калия.

Что это такое, кому и когда его нужно принимать и почему не стоит употреблять это лекарство для профилактики - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийВойна России против Украины