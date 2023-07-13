RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Хмельницком были слышны звуки взрывов

Фото: в Хмельницком были слышны звуки взрывов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов сегодня ночью, 13 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

В Хмельницкой ОВА сообщили, что в области прозвучали взрывы.

"В области продолжается "Воздушная тревога". В области слышались звуки взрывов. Просьба ко всем оставаться в укрытиях", - говорится в сообщении ОВА.

Ночная атака на Украину 13 июля

Сегодня ночью, 13 июля, во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога, в Воздушных силах ВСУ предупреждали о пусках дронов-камикадзе и крылатых ракет типа "Калибр".

Вскоре сообщалось о громких взрывах, а также работе сил ПВО в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ХмельницкийвибухиВторжение России в Украину