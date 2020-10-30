У Хмельницькому заблокували створення фейкової міськради

У Хмельницькому Служба безпеки України заблокувала створення фейкової міської ради. Організована група намагалася створити цей орган для розхитування суспільно-політичної ситуації у регіоні.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За попередньою версією слідства, учасники групи, до складу якої входило понад 10 осіб, провели зібрання, де створили так званий "орган місцевого самоврядування республіки Україна "Хмельницька міська рада".

"Вони обрали "голову" і "депутатів" псевдоутворення та проголосили ліквідацію діючого органу місцевого самоврядування - Хмельницької міської ради. Для імітації легітимності зловмисники також розробили та підписали установчі документи фейкової організації", - сказано у повідомленні.

Встановлено що організатор групи на власній сторінці у соцмережах поширював інформацію із закликами приєднуватись до "новоутвореної міської ради" для здійснення "реального" місцевого самоврядування.

Під час низки обшуків у помешканнях фігурантів та за місцем проведення фейкових установчих зборів виявили документи, які підтверджують протиправну діяльність.

"У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) Кримінального кодексу триває досудове розслідування", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, на місцевих виборах на фейковій виборчій дільниці у селі Соснівка Конотопського району Сумської "проголосували" 379 осіб. Таким чином, перешкоджали здійснити виборче право жителів села Соснівка.

Як писало РБК-Україна, 25 жовтня у Соснівці виявили самопроголошений дільничний виборчком, який організував свої вибори паралельно з офіційною комісією. При цьому виборців на дільницю заманювали музикою.