У Хмельницькому два хлопці стріляли з вікна багатоповерхівки по перехожих: їх затримали

Зазначається, що нещодавно в одному з міських інтернет-пабліків з'явилося відео, на якому невідомі стріляють по перехожих з вікна багатоповерхівки. Вивчивши кадри оперативники Хмельницького районного управління поліції встановили правопорушників.

Ними виявилися двоє хлопців 22 і 27 років. До Хмельницького вони приїхали на роботу і жили на орендованій квартирі. З її вікна вони і стріляли.

Поліція вилучила у молодих людей зброю - стартовий пістолет, без будь-якого перероблення для стрільби бойовими патронами. Зараз з ними працюють правоохоронці. Про те, що загрожує хлопцям, не повідомляється.

Фото: у Хмельницькому два хлопці обстріляли перехожих з вікна багатоповерхівки (hm.npu.gov.ua)