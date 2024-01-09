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В Хмельницкой области возросло количество погибших из-за вчерашней атаки РФ

Хмельницкая область, Вторник 09 января 2024 08:27
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В Хмельницкой области возросло количество погибших из-за вчерашней атаки РФ Фото: в Хмельницкой области возросло количество погибших из-за вчерашней атаки РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Количество погибших в результате ракетной атаки россиян 8 января возросло до трех человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Хмельницкого Александра Симчишина и Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

К сожалению, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший", - написал Симчишин.

Как известно по состоянию на данный момент, в результате вчерашней ракетной атаки россиян погибли три человека, еще двое получили ранения.

Глава Хмельницкой ОВА рассказал, что до сегодняшнего утра 5:42 часа продолжался поиск третьего погибшего. Это мужчина 1955 года рождения.
Разбор конструкций объекта и ликвидация последствий ракетного удара завершена.

Обстрел Хмельницкой области 8 января

Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.

Позже стало известно, что россияне ударили по объектам инфраструктуры Хмельницкой области. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два человека.

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