В Хмельницкой области возросло количество погибших из-за вчерашней атаки РФ
Количество погибших в результате ракетной атаки россиян 8 января возросло до трех человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Хмельницкого Александра Симчишина и Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
К сожалению, в результате проведения спасательных работ найден еще один погибший", - написал Симчишин.
Как известно по состоянию на данный момент, в результате вчерашней ракетной атаки россиян погибли три человека, еще двое получили ранения.
Обстрел Хмельницкой области 8 января
Утром 8 января в Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы сообщили о взлете Миг-31К. Взрывы раздались в Днепре, Харькове, Запорожье, в Хмельницкой области работала ПВО.
Позже стало известно, что россияне ударили по объектам инфраструктуры Хмельницкой области. Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли два человека.
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