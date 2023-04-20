В Хмельницкой области шестеро полицейских избили задержанного

В Хмельницкой области почти два часа шесть полицейских поочередно пытали задержанного. Им сообщили о подозрении
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Офис Генпрокурора в Facebook.
По данным следствия, в прошлом году правоохранители выехали на место ДТП в Шепетовке. Виновник, который имел признаки алкогольного опьянения, был доставлен в больницу для оказания помощи. Сообщается, что "там он начал вести себя дерзко, поэтому на него надели наручники".
"За ненадлежащее, по мнению правоохранителей, поведение, мужчину задержали и решили "проучить" кулаками. В медучреждении двое подозреваемых заламывали ему руки за спину, повалили на пол и подавляли коленом", - говорится в сообщении.
Выяснилось, что пытки продолжили в районном управлении полиции. В помещении по очереди заходили коллеги полицейских, также его избивали.
Отмечается, что противоправные действия продолжались до телефонного звонка жены потерпевшего. На него ответил один из правоохранителей и сообщил, что ее муж находится в полиции.
В результате побоев у пострадавшего многочисленные синяки и ссадины, травмы суставов.
Полицейским сообщили о подозрении в пытках (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 127 УК Украины).
Кроме того, двум из них инкриминировано превышение служебных полномочий, сопровождавшееся насилием (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины).
Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении их от занимаемых должностей.
Напомним, в Киевской области двое несовершеннолетних издевались над 14-летним подростком, избивая его до потери сознания. Свои издевательства они снимали на камеру.
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