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В Хмельницкой области проводят обыски у чиновника командования Сил логистики ВСУ, - источник

Четверг 21 сентября 2023 19:29
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В Хмельницкой области проводят обыски у чиновника командования Сил логистики ВСУ, - источник Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

В Хмельницкой области обыски проводят у начальника управления продовольственного обеспечения Сил логистики ВСУ Александра Козловского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, обыски также провели в его рабочем кабинете в Командовании Сил логистики ВСУ Минобороны.

Козловского подозревают в организации семейного бизнеса на закупках для военных.

По данным следствия, он создал несколько предприятий, через которые поставлял продукты для военных по завышенным ценам.

Скандалы в Министерстве обороны

В Украине в последнее время произошло несколько скандалов в связи с закупками для военнослужащих, которые находятся на передовой.

Из-за чего несколько недель назад президент Украины Владимир Зеленский решил инициировать процесс увольнения Алексея Резникова с должности министра обороны.

После чего его место практически сразу же назначили Рустема Умерова.

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