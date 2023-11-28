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В Хмельницкой области раздались взрывы во время воздушной тревоги

Фото: взрывы в Хмельницкой области раздались вов ремя воздушной тревоги (ГСЧС / Павел Петров)
Автор: Владимир Костырин

В Хмельницкой области прозвучали звуки взрывов вечером во вторник, 28 ноября. В регионе объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеской атаки с применением ударных дронов типа Shahed.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Хмельницький".

Звуки взрывов раздались около десяти часов вечера.

"В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. В области идет воздушная тревога", - говорится в публикации.

Местные власти призывают жителей области оставаться в укрытиях до окончания тревоги.

Также сообщается, что в области идет работа сил противовоздушной обороны.

"На Хмельнитчине слышны взрывы, работает ПВО", - заявил первый заместитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупреждали о группах вражеских БПЛА, которые направлялись в сторону Хмельницкой области, и в частности в сторону Староконстантинова.

"Несколько групп с северной и южной стороны Винницкой области в направлении Хмельнитчины", - говорилось в объявлении с 21:30. А уже 22:04 в ВС сообщили о движении БПЛА противника из Винницкой области в направлении Староконстантинова.

Кроме того, в 22:23 военные предупредили о фиксации ударных дронов врага в районе Шепетовки Хмельницкой области

Вечерняя воздушная атака 28 ноября

В этот вечер российские оккупанты снова запустили несколько групп ударных беспилотников по территории Украины. Воздушная тревога объявлена в нескольких областях.

Ранее стало известно о работе ПВО в Киевской области по вражеским беспилотникам.

Кроме того, в командовании Воздушных сил заявили также об угрозе применения российскими захватчиками баллистического вооружения.

Напомним, вчера ночью в Хмельницком районе обломки сбитого ПВО ВСУ дрона российских оккупантов упали на крышу частного дома.

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