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В Хмельницкой области в аварию попала семья с детьми: погибли четыре человека

Фото: в Хмельницкой области в аварию попала семья с детьми, погибли четыре человека (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
Автор: Наталия Гурковская

В Хмельницкой области произошло ДТП, в котором погибла семья из четырех человек, в том числе и 15-летний подросток. Виновник уже задержан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

"В аварии погибла семья из Нетишина: 39-летний мужчина, его 35-летний брат и жена. Старший 15-летний сын умер во время реанимационных мероприятий в "скорой", - говорится в сообщении.

Кроме того, младшего, 8-летнего мальчика госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

Обстоятельства аварии

ДТП произошло вчера, 23 июля, около 18:00 часов на автодороге вблизи села Березов. Там столкнулись Chevrolet Captivа, за рулем которой находился 26-летний житель Нетешина и Ford Kuga, за рулем которого находился 39-летний житель того же города.

Водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля Chevrolet Captiva получили телесные повреждения. Их госпитализировали в местную больницу. Полицейские задержали водителя автомобиля Chevrolet Captiva в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в больнице под стражей.

По данному факту следователи открыли уголовное производство. Санкция статьи предусматривает наказание в виде заключения на срок от 5 до 10 лет.

Как сообщалось, ранее в Черниговской области автомобиль попал под поезд. В аварии погибла семья - 32-летний водитель, его 29-летняя жена и их 8-летняя дочь, находившиеся в автомобиле. Еще одного ребенка, 3-летнюю девочку, которая тоже была в автомобиле, забрала скорая. Вскоре стало известно, что в больнице скончалась и она.

Напомним, во Львове автомобиль врезался в поезд, в результате чего погиб водитель и его 8-летняя дочь.

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ДТПХмельницкая область