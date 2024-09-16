В Хмельницкой области арестовали мужчину, который ранил полицейского

Правоохранители нашли мужчину, который в Хмельницкой области расстрелял два автомобиля и ранил правоохранителя. Суд заключил его под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Хмельницкой области.
"В Хмельницкой области суд взял под стражу мужчину, который из автомата расстрелял два служебных автомобиля и ранил полицейского и гражданского", - сообщили в полиции.
По данным правоохранителей, 14 сентября около часу ночи в селе Олешин Хмельницкой территориальной общины мужчина, находившийся за рулем транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения, из автомата Калашникова выпустил 60 патронов по двум полицейским автомобилям.
В результате стрельбы был тяжело ранен 22-летний работник полиции. Также касательное ранение пулей получил пассажир автомобиля нарушителя.
"По данному факту открыто уголовное производство по статье 348 Уголовного кодекса Украины (Посягательство на жизнь работника правоохранительного органа). По ходатайству следователя суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей на период досудебного расследования", - сообщили правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что в Хмельницкой области мужчина из автомата расстрелял полицейских, выпустив по ним 60 пуль. Подробнее об инциденте можно узнать в материале РБК-Украина.
Заметим, что подобный случай произошел этой весной в Винницкой области. Там неизвестные расстреляли правоохранителей. Один из раненых погиб.
Как стало известно со временем, на полицейских напали военнослужащие, самовольно покинувшие военную часть в Одесской области. Они хотели бежать за границу.
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