"Хмельницькгаз" вимушено подає справи в суд на боржників

На кінець листопада борг споживачів Хмельницької області за отримані послуги з доставки газу досяг 32 млн гривень. Тому "Хмельницькгаз" змушений направляти справи боржників у судові органи.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зараз близько 1800 клієнтів вже отримали досудові повідомлення, найбільше боржників у Хмельницькому, Кам'янці-Подільському, Старокостянтинові.

У компанії відзначили, що кожен дев'ятий споживач жодного разу з початку року не оплатив отримані послуги доставки, а кожен п'ятий затримує оплату на кілька місяців. Тому "Хмельницькгаз" вимушено передає на розгляд суду справи тих споживачів, у яких немає оплати з початку року і які відмовляються платити за розподіл незалежно від суми заборгованості. У разі, якщо споживач кілька місяців не платить за доставку газу і не звертається з заявою на реструктуризацію боргу - ймовірно, доведеться сплачувати рахунки за отримані послуги з розподілу газу в судовому порядку.

"У найвідповідальніший для всіх опалювальний період, коли в сотні разів зросло навантаження на газорозподільну систему області і вкрай необхідні кошти для її безперебійної роботи, - споживачі, як не прикро, продовжують нарощувати борги за доставку. Так, якщо в жовтні сума боргу становила 19 млн гривень, то зараз вже 32 млн гривень і є критичною", - констатує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний.

За словами прес-служби, зараз через такі багатомільйонні борги, газорозподільна компанія змушена подавати справи до суду на боржників. Вже відправлено близько 1800 досудових попереджень про необхідність оплатити надану послугу. Тому, крім суми боргу, такі клієнти ще й платитимуть інші передбачені витрати.

"Крім боргу, споживачеві доведеться сплатити судовий збір у розмірі понад 2 тисячі, а також виконавчий збір - 10% від суми заборгованості і навіть можливу заборону виїзду за межі України. А у багатьох випадках сума додаткових витрат перевищує суму, яку споживачу треба сплатити за послугу з розподілу газу", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі зазначили, що зараз 6,5 тисяч жителів області, користуючись лише однією газовою плитою, жодного разу з початку року не розрахувалися за отримані послуги доставки газу і заборгували понад 500 тисяч гривень. Хоча їх середній місячний платіж становить від 3 до 9 гривень. Тому газорозподільна компанія вимушено передає такі справи в суд.

У "Хмельницькгазі" рекомендують не чекати судового рішення і платити за доставку газу вчасно. У випадку неможливості оплати - можна написати заяву на реструктуризацію боргу.

"У той же час, газорозподільна компанія дякує всім сумлінним споживачам за розуміння і своєчасну оплату рахунків за доставку газу, що особливо важливо в опалювальний період. Адже, як відомо, саме за рахунок тарифних засобів цілодобово працює аварійно-диспетчерська служба, підтримується відповідний тиск у системі, проводяться ремонтні роботи, а також забезпечується у цілодобовому режимі робота всіх технологічних процесів з безперебійної доставки газу до кожного споживача", - йдеться в повідомленні.

Оплатити доставку в період карантину і допомогти здійснити оплату літнім людям можна і зручно з дому онлайн та найменшою комісією через Особистий кабінет на сайті 104.ua, чат-бот "7104ua" в Viber, Telegram, мобільний додаток 104Mobile для Android або 104Mobile Light для iPhone.