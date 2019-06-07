"Хмельницькгаз Збут" повернув до держбюджету 43 млн гривень невикористаних субсидій

У травні ТОВ "Хмельницькгаз Збут" повернув невикористану субсидіантами державну допомогу в сумі 43 млн гривень. Ці кошти обраховувались як невикористана сума внаслідок економії на особистих рахунках понад 23,2 тис. клієнтів компанії. Перерахунок був виконаний у відповідності до постанови КМУ. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У Хмельницькій області за минулий опалювальний сезон субсидії на газ отримували більше 177 тис. домогосподарств, що складає 43% загальної кількості побутових споживачів газу. Водночас, в опалювальному періоді 2017-2018 рр. державну допомогу отримувало 260 тис. домогосподарств, що на 32% більше ніж у цьому році. Відтак, сума повернення до держбюджету становила 235 млн гривень, що в 5,5 разів більше, ніж цього року.

"Держава цього року простимулювала споживачів-отримувачів субсидії, - зауважує керівник ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Адже, якщо в минулому році за зекономлене паливо повертали не більше 700 гривень, то зараз вся зекономлена субсидія виплачується готівкою на руки клієнтам, які отримували субсидію з жовтня минулого року".

Разом з тим, якщо частина клієнтів-субсидіантів економить блакитне паливо, інша – накопичує борги. Тому "Хмельницькгаз Збут" уже надав структурним підрозділам з питань соціального захисту населення списки споживачів-боржників. З травня уже розпочалось призначення житлової субсидії на наступний строк. Тому отримавши інформацію про наявну прострочену понад місяць заборгованість, загальна сума якої перевищує 340 гривень, житлова субсидія на наступний сезон не буде призначена.

За словами прес-служби, якщо протягом двох місяців з дати отримання повідомлення про відмову в призначенні житлової субсидії на наступний сезон громадянин документально підтвердить сплату заборгованості або укладе договір про її реструктуризацію, житлова субсидія буде призначена з початку такого сезону.

"Тому, з будь-яких питань, пов’язаних з призначенням житлової субсидії, необхідно звертатися до управлінь соціального захисту населення. Громадяни, яким призначено житлову субсидію, обов’язані щомісяця сплачувати вартість фактично спожитої послуги з урахуванням суми житлової субсидії, перерахованої виконавцям комунальних послуг або виплаченої їм готівкою. Наразі інформацію про стан особового рахунку після проведення перерахунку субсидії споживачі можуть дізнатися у Особистому кабінеті на сайті 104.ua, а також безпосередньо з щомісячних рахунків за газ", - йдеться у повідомленні.