"Хмельницькгаз Збут" повідомив майже 18 тис. клієнтів про припинення газопостачання

Якщо споживач має борги перед надавачем послуг понад 2 місяці, то йому відмовлять в отриманні субсидії

В течение 2018 года потребители газа Хмельницкой области более чем в 2,3 раза увеличили задолженность за использованное голубое топливо. Следовательно, общий долг подолян, которые пользуются газом, составил свыше 660 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Хмельницкгаз Сбыт".

"Больше всего задолжали, как правило, владельцы частных элитных домов с вспомогательными зданиями, бассейнами и теплицами в городах Хмельницком, Староконстантинове и Каменец-Подольском", - говорится в сообщении.

С начала 2019 года ООО "Хмельницкгаз Сбыт" уже разослал 17200 письменных уведомлений потребителям-должникам о прекращении газоснабжения.

"В сравнение с февралем 2018 года, эта цифра выросла на 50%. Ведь в случае непогашения долга, согласно Правилам поставки природного газа, после получения уведомления, газоснабжающая компания вынуждена будет предоставить соответствующее поручение ПАО "Хмельницкгаз" на отключение газа и взыскания долга в судебном порядке. В частности, в январе 2019 года уже предоставлено 3323 таких поручения на прекращение подачи газа клиенту-должнику", - сообщили в пресс-службе.

Пока долги в более 5 тыс. гривен имеют 11 тыс. подолян, более 10 тыс. гривен – 1300 клиентов. Кроме того, почти 200 подолян задолжали от 20 до 96 тыс. гривен.

"Терпеливо проводя разъяснительную работу с клиентами-должниками и используя все законные рычаги воздействия, наша компания вынуждена идти на непопулярные шаги по предоставлению поручений оператору ГРМ на отключение от газа, - информирует руководитель ООО "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. – Ведь действующее законодательство предусматривает прекращение поставок газа и инициирование отключения должника. Кроме того, из-за таких многомиллионных долгов мы не в состоянии рассчитаться с Нафтогазом Украины и закупить энергоноситель на следующие периоды".

Однако, если потребитель был отключен за долги, то повторное подключение к системе газоснабжения возможно только по стопроцентному погашению задолженности и уплатой всех расходов, связанных с припиненнням-восстановлением подачи газа.

Кроме того, если потребитель имеет долги перед поставщиком услуг свыше 2 месяцев, то, согласно законодательству, ему откажут в получении государственной помощи-субсидии.

В свою очередь, задолженность перед ООО "Хмельницкгаз Сбыт" имеет также и государственный бюджет по компенсации льгот и субсидий за использованные потребителями объемы газа. Сейчас сумма долга составляет 284 млн. гривен.