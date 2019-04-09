"Хмельницькгаз Збут": підвищені банківські комісії не передбачені у ціні газу

"Хмельницькгаз Збут" закликає уряд переглянути комісійне навантаження серед усіх компаній, задіяних в забезпечені населення газом. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Отримавши монополію на обслуговування субсидій, "Ощадбанк" встановив максимальний розмір комісії, яку йому мають сплачувати лише кінцеві постачальники комунальних послуг – на рівні 0,7% від всіх відповідних розрахунків. Це майже третина від затвердженої урядом для ТОВ "Хмельницькгаз Збут" граничної націнки в 2,2% від роздрібної ціни газу. В той же час як група "Нафтогаз", яка отримує 90% від вартості спожитого населенням газу, не сплачує жодних банківських комісій за обслуговування субсидій", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, у затвердженій Кабміном торговій націнці "Хмельницькгаз Збуту" не передбачені додаткові витрати на банківські комісії із обслуговування субсидій. Згідно з новим порядком, бюджетні кошти субсидій повинні зараховуватися на облікові записи споживачів в "Ощадбанку". Далі банк має розрахуватися в безготівковій формі за субсидіанта з надавачами комунальних послуг, в тому числі за спожитий природний газ.

"Для здійснення цих послуг "Ощадбанк" наполягає на сплаті "Хмельницькгаз Збутом" комісійної винагороди в максимальному розмірі - 0,7 % від суми платежу. Тобто, за кошти державної допомоги, які мають транзитом пройти на всіх учасників ринку, саме "Хмельницькгаз Збут" має сплатити всю комісію. Але компанія отримує із них лише 2,2%, в той час як група "Нафтогаз" – майже 90%", - пояснює директор компанії Андрій Левицький. - Тому це створює важке економічне навантаження на ТОВ "Хмельницькгаз Збут", єдиним джерелом доходів якого є торгова націнка постачальника газу зі спеціальними обов’язками, розмір якої обмежений Постановою КМУ від 19.10.2018 р. №867 та якої на сьогодні недостатньо для покриття поточних зобов’язань підприємства. Зокрема, по обслуговуванню споживачів, сплату податків, виплату заробітної плати та в якій не врахована комісійна винагорода Ощадбанку у максимальному розмірі від суми субсидій, перерахованих Товариству".

У зв’язку з цим, ТОВ "Хмельницькгаз збут" звернулось до КМУ з вимогою вилучити з Постанови Кабінету Міністрів України №1176 від 27.12.2018 р. обов’язок виконавців комунальних послуг сплачувати АТ "Ощадбанк" комісійну винагороду як таку, що є, за словами прес-служби, необґрунтованою, надмірною та не забезпеченою джерелом покриття. До вирішення Кабінетом Міністрів або "Ощадбанком" питання комісійної винагороди, ТОВ "Хмельницькгаз Збут" не має змоги укласти з банком договір на переказ коштів субсидії на рахунок Товариства.

Водночас, товариство звернулось до АТ "Ощадбанк" з проханням надавати інформацію про перераховані суми субсидій по отримувачах, що дало би змогу ТОВ "Хмельницькгаз Збут" відображати суми субсидій на особових рахунках споживачів природного газу та в рахунках за спожитий природний газ. Всю необхідну для цього інформацію Товариство передавало "Ощадбанку" в січні та лютому 2019 року на паперових та електронних носіях та отримало від "Ощадбанку" відмову в наданні інформації без укладання договору та сплати комісії.

"Відтак, житлова субсидія, не відображена в розрахунках споживачів за спожитий газ у зв’язку з неукладенням договору між "Ощадбанком" та ТОВ "Хмельницькгаз Збут", повинна бути виплачена "Ощадбанком" одержувачам житлових субсидій шляхом перерахування таких коштів на їх поточні рахунки після закінчення опалювального сезону. До цього часу Товариство не повідомляє Управління соціального захисту населення про наявну прострочену заборгованість та не передає на відключення таких споживачів", - йдеться у повідомленні.

Також у прес-службі додали, що наразі зі своєї визначеної торговельної надбавки, яка складає 0,19 гривень з одного кубометра, "Хмельницькгаз Збут" організовує комплекс адмінпослуг з постачання газу, зокрема, збір коштів за поставлений газ, облік розрахунків в розрізі кожного споживача, організацію роботи Контакт-центру та обслуговування, друк та донесення рахунків за газ. Все це фінансується з цих коштів. Іншого джерела доходів, крім визначеної урядом торговельної надбавки у 2,2% від роздрібної ціни, компанія не має.