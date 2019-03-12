"Хмельницькгаз Збут" отримує лише 18,7 коп. із вартості кубометра поставленого газу

За ці кошти компанія організовує та забезпечує увесь комплекс адмінпослуг з постачання газу клієнтам

Лишь 18,7 коп., или 2,2 %, получает ООО "Хмельницкгаз Сбыт" с установленной Кабинетом Министров стоимости газа 8,55 гривен за куб. м. Остальная часть средств идет транзитом на счета со специальным режимом использования, из которых 87,5 %, или 7,48 гривен, получает НАК "Нафтогаз Украины". Об этом сообщает пресс-служба "Хмельницкгаз Сбыта".

Согласно постановления КМУ, ООО "Хмельницкгаз Сбыт" выполняет функции поставщика природного газа со специальными обязанностями для бытовых потребителей (населения) Хмельницкой области (кроме г. Шепетовки и Шепетовского района). Львиную долю клиентов компании составляют бытовые потребители голубого топлива, а это более 406 тыс. семей.

"За полученные тарифные 18,7 копеек с каждого кубометра природного газа "Хмельницкгаз Сбыт" организует и обеспечивает весь комплекс админуслуг по поставке газа клиентам. Это и сбор средств за поставленный газ, ведение учета расчетов в разрезе каждого потребителя, организация работы Контакт-центра и центров обслуживания, печать и доставка счетов за газ, а также обеспечение функционирования онлайн-сервисов, а также Личного кабинета потребителя. Следовательно, другого источника доходов, кроме данной торговой надбавки, компания не имеет", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, с 1 января 2019 года в Украине введена монетизация субсидий для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Согласно новому порядку, бюджетные средства субсидий зачисляются на учетные записи потребителей в "Ощадбанке". Далее банк рассчитывается за субсидианта с поставщиками коммунальных услуг, в том числе и за потребленный природный газ.

"При внедрении нововведения, "Сбербанк" планирует удерживать с ООО "Хмельницкгаз Сбыт" 0,7% комиссионного вознаграждения от общей суммы перечисленных средств субсидий. То есть, за средства государственной помощи, которые должны транзитом пройти через счета поставщика газа, "Хмельницкгаз Сбыт" должен заплатить еще огромную комиссию – треть из тех самых 19 копеек, - резюмирует директор газоснабжающей компании Андрей Левицкий. – В то же время, при введении данной модели монетизации и установлении банковской комиссии на уровне 0,7%, - размер торговой надбавки поставщика правительством не был пересмотрен. Соответственно, предприятие не имеет источников для их оплаты".