ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Хмельницькгаз Збут": кількість користувачів Особистим кабінетом зросла майже на третину

Новини » Енергетика     31.01.2020 - 17:04
"Хмельницькгаз Збут": кількість користувачів Особистим кабінетом зросла майже на третину
Ілюстративне фото (УНІАН)

Зареєструвавшись у Особистому кабінеті, споживачі автоматично отримують можливість вирішувати дистанційно усі "газові питання"

Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" на сайті 104.ua для споживачів газу Хмельницької області працює уже четвертий рік поспіль. За цей час вже майже 105 тис. або 25% клієнтів долучились до цього дистанційного сервісу та мають цілодобовий доступ до власного особового рахунку та контролюють його. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Мобільний онлайн-сервіс Особистий кабінет – зручний дистанційний сервіс для споживачів газу. Він надає можливість цілодобово та дистанційно контролювати стан особового рахунку та вирішувати усі питання з своєю газовою компанією. Для його використання достатньо доступу до Інтернет-мережі. Відтак, за минулий рік кількість зареєстрованих у Особистому кабінеті зросла на 27% споживачів. Найбільше користувачів Особистого кабінету – у містах Хмельницькому та Кам’янці-Подільському, а також у сільських населених пунктах Старокостянтинівського, Волочиського, Красилівського та Славутського районів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зареєструвавшись у Особистому кабінеті, споживачі автоматично отримують можливість вирішувати дистанційно та мобільно усі "газові питання".

"Вартість газу, на вимогу державних органів, з травня 2019 року змінюється щомісяця Тому контроль ціни та можливість планування використання газу спонукає споживачів тримати на постійному контролі як обсяги його споживання, так і розрахунки за блакитне паливо, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Тож запропонований нами онлайн-сервіс "Особистий кабінет" - оптимальний, сучасний та доступний варіант контролю особистого рахунку. Окрім того, можливість користуватися Особистим кабінетом мають пільговики та отримувачі державної допомоги-субсидій".

Для реєстрації в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email. За необхідності менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.

"Для клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" успішно функціонують інші дистанційні сервіси, як то: надсилання щомісячних показань лічильника СМС-повідомленням на номер 7104, отримання миттєвого балансу через СМС-інформування, цілодобовий зв’язок з Контакт-центром, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile, Вайбер-бот, електронна скринька contact@kmgaszbut.104.ua тощо", - йдеться у повідомленні.

Понад 13 тис. клієнтів "Дніпропетровськгаз Збуту" користуються чат-ботом Viber Клієнти "Закарпатгазу" сплатять за доставку майже на 40% менше
Новини України Хмельницькийгаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся