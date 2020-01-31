"Хмельницькгаз Збут": кількість користувачів Особистим кабінетом зросла майже на третину

Зареєструвавшись у Особистому кабінеті, споживачі автоматично отримують можливість вирішувати дистанційно усі "газові питання"

Онлайн-сервіс "Особистий кабінет" на сайті 104.ua для споживачів газу Хмельницької області працює уже четвертий рік поспіль. За цей час вже майже 105 тис. або 25% клієнтів долучились до цього дистанційного сервісу та мають цілодобовий доступ до власного особового рахунку та контролюють його. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Мобільний онлайн-сервіс Особистий кабінет – зручний дистанційний сервіс для споживачів газу. Він надає можливість цілодобово та дистанційно контролювати стан особового рахунку та вирішувати усі питання з своєю газовою компанією. Для його використання достатньо доступу до Інтернет-мережі. Відтак, за минулий рік кількість зареєстрованих у Особистому кабінеті зросла на 27% споживачів. Найбільше користувачів Особистого кабінету – у містах Хмельницькому та Кам’янці-Подільському, а також у сільських населених пунктах Старокостянтинівського, Волочиського, Красилівського та Славутського районів", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що зареєструвавшись у Особистому кабінеті, споживачі автоматично отримують можливість вирішувати дистанційно та мобільно усі "газові питання".

"Вартість газу, на вимогу державних органів, з травня 2019 року змінюється щомісяця Тому контроль ціни та можливість планування використання газу спонукає споживачів тримати на постійному контролі як обсяги його споживання, так і розрахунки за блакитне паливо, - інформує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Тож запропонований нами онлайн-сервіс "Особистий кабінет" - оптимальний, сучасний та доступний варіант контролю особистого рахунку. Окрім того, можливість користуватися Особистим кабінетом мають пільговики та отримувачі державної допомоги-субсидій".

Для реєстрації в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email. За необхідності менеджери у Центрах обслуговування клієнтів завжди допоможуть пройти реєстрацію та нададуть вичерпні консультації.

"Для клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" успішно функціонують інші дистанційні сервіси, як то: надсилання щомісячних показань лічильника СМС-повідомленням на номер 7104, отримання миттєвого балансу через СМС-інформування, цілодобовий зв’язок з Контакт-центром, мобільний додаток для смартфонів 104 Mobile, Вайбер-бот, електронна скринька contact@kmgaszbut.104.ua тощо", - йдеться у повідомленні.