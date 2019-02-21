"Хмельницькгаз Збут": використання онлайн-сервісів при сплаті за газ зросло втричі

Для клієнтів компанії такі розрахунки проводяться без комісії або з мінімальною оплатою послуг

В 2018 году почти 30 тыс. клиентов ООО "Хмельницкгаз Сбыт" платили за газ через сервисы онлайн-платежей, совершив более 100 тыс. платежей. В сравнении с 2017 годом, количество пользователей дистанционных расчетов выросла втрое. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За январь 2019 года, клиентами ООО "Хмельницкгаз Сбыт" уже произведено более 22 тыс. онлайн-проплат, которые провели более 16 тыс. подолян. Для клиентов "Хмельницкгаз Сбыта" такие расчеты проводятся без комиссии или с минимальной оплатой услуг. Размер комиссии при проведении платежа определяется исключительно платежной системой и не зависит от газоснабжающей компании. Вдобавок, такие платежи осуществляют без очередей и в удобное время", - говорится в сообщении.

Поэтому, по словам пресс-службы, эти преимущества становятся определяющими при выборе способа расчета за потребленное голубое топливо.

"С каждым годом все больше наших клиентов отдают предпочтение онлайн-расчетам за газ, убедившись в их надежности и доступности, - информирует директор "Хмельницкгаз Сбыт" Андрей Левицкий. - Ведь без очередей, в любое время суток, каждый потребитель со своего гаджета может провести все необходимые процессы и получить полную информацию о подтверждении проплаты".

Также в пресс-службе отметили, что каждый потребитель из любого населенного пункта области при наличии Интернет-сети может оплатить за услуги газоснабжения дистанционно.

"Хмельницкгаз Сбыт" постоянно работает над расширением числа онлайн-сервисов. Так, в настоящее время для пользователей Личного кабинета 104.ua доступны пять платформ для оплаты за газ: MasterPass, iPay.ru, Портмоне, Приват24 и EasyPay. А в 2018 году самой популярной среди них стала Portmone, которой воспользовались более 10 тысяч подолян-потребителей газа. Зарегистрировать свой "Личный кабинет" на сайте 104.ua можно быстро и легко. Для этого нужно знать номер своего лицевого счета и точную последнюю сумму платежа за газ", - говорится в сообщении.