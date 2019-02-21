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"Хмельницькгаз Збут": використання онлайн-сервісів при сплаті за газ зросло втричі

Новини » Енергетика    21.02.2019 - 15:08
"Хмельницькгаз Збут": використання онлайн-сервісів при сплаті за газ зросло втричі
Ілюстративне фото (vl.104.ua)

Для клієнтів компанії такі розрахунки проводяться без комісії або з мінімальною оплатою послуг

У 2018 році майже 30 тис. клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут" сплачували за газ через сервіси онлайн-платежів, здійснивши понад 100 тис. платежів. В порівнянні з 2017 роком, кількість користувачів дистанційних розрахунків зросла втричі. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За січень 2019 року, клієнтами ТОВ "Хмельницькгаз Збут" уже здійснено більше 22 тис. онлайн-проплат, які провели понад 16 тис. подолян. Для клієнтів "Хмельницькгаз Збуту" такі розрахунки проводяться без комісії або з мінімальною оплатою послуг. Розмір комісії при проведенні платежу визначається виключно платіжною системою та не залежить від газопостачальної компанії. На додачу, такі платежі здійснюють без черг та у зручний час", - йдеться у повідомленні.

Тому, за словами прес-служби, ці переваги стають визначальними при виборі способу розрахунку за спожите блакитне паливо.

"З кожним роком все більше наших клієнтів віддають перевагу онлайн-розрахункам за газ, переконавшись в їх надійності та доступності, - інформує директор "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Адже без черг, в будь-яку пору доби, кожен споживач зі свого гаджета може провести всі необхідні процеси та отримати повну інформацію про підтвердження проплати".

Також у прес-службі зазначили, що кожен споживач з будь-якого населеного пункту області при наявності Інтернет-мережі може сплатити за послуги газопостачання дистанційно.

"Хмельницькгаз Збут" постійно працює над розширенням числа онлайн-сервісів. Так, на даний час для користувачів Особистого кабінету 104.ua доступними є п’ять платформ для оплати за газ: MasterPass, iPay.ua, Portmone, Приват24 та EasyPay. А у 2018 році найпопулярнішою серед них стала Portmone, якою скористались більше 10 тисяч подолян-споживачів газу. Зареєструвати свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua можна швидко та легко. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та точну останню суму платежу за газ", - йдеться у повідомленні.

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