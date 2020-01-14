"Хмельницькгаз Збут": боржники ризикують отримати пеню та позбутися субсидій

Через борги клієнти "Хмельницькгаз Збуту" ризикують отримати пеню та позбутися державної допомоги на газопостачання. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"За 3 місяці опалювального періоду борги мешканців Хмельницької області зросли на понад 206 млн гривень. Наразі заборгованість за використаний газ сягнула більше як 565 млн гривень, що вкрай негативно впливає на подальшу закупівлю газу. Відтак, прострочену заборгованість мають 63% клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут", або понад 255 тис. споживачів", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, причинами заборгованості певною мірою стало як значне зменшення числа субсидіантів, так і соціальних нормативів майже на 10%, а, відповідно, і суми призначеної державної допомоги. Тому, якщо в минулому році субсидією на послуги з газопостачання в Хмельницькій області користувались майже 163 тис. подолян, то зараз лише 93 тис.

"Звертаємося до споживачів з попередженням про необхідність негайно сплатити борги та не допускати їх накопичення, - наголошує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. - Адже така критична ситуація з боргами ставить під загрозу забезпечення газом усіх подолян. Крім того, компанія повинна вчасно розрахуватися за придбаний в держави газ та закупити його на подальші періоди, а також забезпечити повноцінне функціонування підприємства та виконувати умови договору з нашими клієнтами".

У прес-службі зазначили, що така багатомільйонна заборгованість негативно впливає на функціонування як газопостачальної компанії, так і є небажаною для самих споживачів-боржників. Адже борги є однією з першочергових причин втрати та непризначення державної допомоги на послуги з газопостачання, нарахування пені, а також припинення газопостачання.

"Наразі питання боргів населення за надані послуги набуває загальнодержавної тенденції. Адже з 1 травня 2019 року за прострочення виплат за платіжками, боржники повинні сплачувати пеню у розмірі 0,01% за кожен день прострочення. Тому, щоб не стати заручником боргів та отримувати субсидію, кожен клієнт може постійно перевіряти та контролювати стан рахунку. Для цього необхідно зареєструватись у Особистому кабінеті на сайті 104.ua або надсилати СМС-ку зі словом "баланс", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що щомісячна зміна державою ціни газу жодним чином не впливає на прибуток "Хмельницькгаз Збуту". "Адже з вартості за 1 куб. м компанія отримує всього 2% на організацію своєї діяльності, функціонування Контакт-центрів, друк та доставку рахунків, сплату податків, банківської комісії за прийом платежів від населення", - йдеться у повідомленні.