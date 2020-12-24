"Хмельницькгаз Збут": бізнес та бюджетники втратять право на універсальну послугу

З нового року бюджетні організації та непобутові споживачі з договірною потужністю від 50 до 150 кВт втратять право на отримання універсальної послуги. Це означає, що бізнесу та бюджетникам Хмельницької області, які користуються послугою, необхідно заздалегідь потурбуватися про вибір компанії, що забезпечуватиме їх електроенергією з 1 січня 2021 року.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збуту".

За Законом України "Про ринок електричної енергії", право на отримання універсальної послуги в 2021 році збережуть лише побутові та малі непобутові споживачі з потужністю до 50 кВт. Тому, за словами прес-служби, підприємцям та бюджетному сектору необхідно до нового року обрати електропостачальника за вільними цінами, ринкова пропозиція якого буде найпривабливішою, та укласти з ним договір.

"Нині на ринку існує запит на одного надійного та зручного постачальника і газу, і електрики. В компанії готові задовольнити цю вимогу. Зокрема, пакетна пропозиція ТОВ "Хмельницькгаз Збут" дозволяє оптимізувати витрати часу, що неминуче виникають при паралельній роботі з кількома постачальниками енергоресурсів, адже клієнта обслуговуватиме один персональний менеджер із газу та електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Також за словами прес-служби, завдяки конкурентній боротьбі, споживачі отримуватимуть гнучкі комерційні пропозиції, оскільки "Хмельницькгаз Збут" запровадив індивідуальний підхід до розрахунку ціни, аби вона була найвигіднішою саме для клієнта.

"Варто зауважити, що користувачам універсальної послуги слід поквапитися із вибором, аби не потрапити з нового року до постачальника "останньої надії", час роботи з яким не може перевищувати 90 днів. Замовити пакетну пропозицію ТОВ "Хмельницькгаз Збут" можна за наступними адресами: м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 32, другий поверх, телефон: 067-512-13-82; м. Старокостянтинів, вул. Івана Богуна, 2, телефон: 067-512-17-93; м. Кам’янець-Подільський, вул. М. Харченка, 64, телефон: 067-512-14-93", - йдеться у повідомленні.

Наразі до ТОВ "Хмельницькгаз Збут" вже надійшли перші заяви-приєднання від представників бізнесу про постачання електроенергії.

"Нагадаємо, ТОВ "Хмельницькгаз Збут" отримав ліцензію на постачання електричної енергії юридичним і фізичним особам-підприємцям. Компанія вже більше п’яти років працює на регіональному енергетичному ринку та завжди надійно виконує свої зобов’язання", - йдеться у повідомленні.