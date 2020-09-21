"Хмельницькгаз Збут": акція "Твоя енергонезалежність" вийшла на завершальний етап

В рамках останнього етапу акції "Твоя енергонезалежність" ціна блакитного палива на зиму складає 5,49 грн за кубометр. Купити запас акційного газу можна до 30 вересня.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Наразі понад 2100 подолян зарезервували на опалювальний період більше 2 млн кубометрів блакитного палива. У порівнянні з минулим роком кількість підписників другого сезону акції зросла.

"Фіксовані ціни на газ у час, коли споживання і вартість блакитного палива найбільші, дозволять захистити домашні бюджети жителів Хмельниччини. На думку незалежних експертів, взимку ціна енергоресурсу може сягнути 7 гривень за кубометр. Тому, придбавши, наприклад, тисячу кубометрів газу за акційною ціною, споживач зекономить приблизно півтори тисячі гривень, – говорить директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Після закінчення холодів блакитне паливо зазвичай дешевшає. Таким чином вигідна пропозиція дозволить заощадити саме тоді, коли і потрібно, а подолянам варто поквапитися, аби встигнути вигідно замовити газ на опалювальний сезон".

Укласти договір на участь в акції жителі області можуть в Особистому кабінеті на сайті 104.ua, у центрах обслуговування клієнтів та відділеннях ТОВ "Хмельницькгаз Збут", а також за телефонами Контакт-центру: (067)-01-14-104 або (0382)-686-504.

"Більше половини підписників "Твоєї енергонезалежності" замовили газ на зиму онлайн – за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Використати створений запас блакитного палива необхідно з 1 жовтня 2020 року до 31 березня 2021. Якщо подоляни не встигнуть спожити увесь акційний резерв енергоресурсу, "Хмельницькгаз Збут" поверне залишок коштів або зарахує його для майбутніх платежів", - йдеться у повідомленні.