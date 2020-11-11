"Хмельницькгаз": близько 62% споживачів області своєчасно платять за доставку

Газовий вентиль (УНІАН)

Станом на 1 листопада поточного року 62% споживачів газу Хмельницької області своєчасно розраховуються доставку газу. Завдяки цьому "Хмельницькгаз" підготував газові мережі регіону до роботи в опалювальний сезон в умовах максимального навантаження і продовжує цілодобово забезпечувати безперебійне розподіл газу.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

У той же час, понад 55 тисяч споживачів накопичили борги, серед яких і 9 тисяч одержувачів державної допомоги. Тому, за словами прес-служби, борги стягуються в судовому порядку, а субсидіанти ризикують залишитися субсидії.

"Ми вдячні нашим клієнтам за розуміння важливості своєчасної оплати послуг з доставки газу, - інформує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. - Адже, як відомо, саме за рахунок тарифних засобів здійснюється обслуговування та утримання близько 18 тисяч км газових мереж області, їх підготовка до зими, функціонування аварійно-диспетчерської та інших виробничих служб. У той же час, підтримується в цілодобовому режимі робота всіх технологічних процесів по забезпеченню безперебійної доставки газу до кожного споживача. Адже це - особливо важливо в опалювальний сезон".

Разом з тим, загальна сума заборгованості клієнтів АТ "Хмельницькгаз" за послуги розподілу газу досягла понад 18 млн гривень. Тому при наявності боргу споживачу надсилається попередження. При відсутності реагування - стягнення боргу здійснюється в судовому порядку. Крім суми боргу, боржник платить і судові витрати.

"Тому "Хмельницькгаз" закликає споживачів не допускати накопичення боргів, а вчасно розраховуватися за отримані послуги з розподілу газу, щоб гарантувати стабільну і безпечну доставку газу в свій будинок. Клієнти АТ "Хмельницькгаз" з початку року, згідно із законодавством, сплачують за доставку газу за окремими рахунками своєї газорозподільної компанії", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі нагадали, що в умовах карантину, оплатити доставку можна з дому, обраним клієнтом зручним платіжним сервісом та найменшою комісією через особистий кабінет на сайті 104.ua; чат-бот "7104ua" в Viber Telegram; мобільний додаток 104Mobile для Android і 104Mobile Light для iPhone.

"Нагадаємо, що навіть в діючий період карантину, АТ "Хмельницькгаз", як підприємство критичної інфраструктури, ні на хвилину не припиняє доставляти природний газ понад 400 тисячам подолян. Тому, щоб гарантувати подальше безперебійний і безпечний розподіл, газорозподільна компанія звертається з великим проханням своєчасної і повної оплати наданих послуг до 20 числа місяця або за фінансової можливості", - йдеться в повідомленні.