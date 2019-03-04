"Хмельницькгаз" несе збитки через збої в роботі інформаційної платформи "Укртрансгазу"

ПАТ "Хмельницькгаз" звернувся з листом до КМУ, АМКУ, НКРЕКП та Державної регуляторної служби

"Хмельницкгаз" несет убытки из-за сбоев в работе информационной платформы "Укртрансгаза". В то же время, оператор ГТС направляет информацию по суточной балансировке без своих электронных подписей, что позволяет не только исправлять данные "задним" числом, но также ставит вопрос о юридической ответственности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Хмельницкгаз" получил от оператора ГТС счет и односторонний акт об объемах использованного в декабре 2018 года газа, который на 160 тысяч гривен больше реальных показателей.

Отмечается, что на свое усмотрение "Укртрансгаз" включил в отчет 40 бытовых потребителей, которые якобы использовали газ без подтвержденных номинаций.

"Поставщиком со специальными обязанностями для этих потребителей является "Хмельницкгаз сбыт", а распределение газа было осуществлено нами на основании доведенных номинаций. Вместе с тем, "Укртрансгаз" неправомерно включил к оплате за декабрь 2018 года и потребленные объемы данных по потребителям как небалансы (газ, не потребленный фактически ни одной из категорий), что несет нам немалые убытки и еще с применением завышенного коэффициента. Если такая ситуация будет продолжаться и в дальнейшем, ПАО "Хмельницкгаз" будет нести многомиллионные потери, а также не сможет бесперебойно доставлять газ своим потребителям", - отмечает коммерческий директор "Хмельницкгаза" Александр Надольный.

По словам пресс-службы, "Хмельницкгаз", как равноправный участник рынка газа, вовремя выполнил все обязательства относительно введения суточного балансировки, как то: предоставил "Укртрансгаза" полную информацию по всем категориям потребителей, ежесуточно передает аллокации по данных категориях, а также обновляет данные относительно новых потребителей и сотрудничает исключительно в правовом поле на основании нормативных документов

"Однако, "Укртарнсгаз" и в дальнейшем в одностороннем порядке вносит корректировки информплатформы, не ставя в известность газораспределительную компанию как равноправного партнера. В частности, если все данные, переданные ПАО "Хмельницкгаз", закрепленные электронно-цифровой подписью (ЭЦП), то со стороны "Укртрансгаза" ни разу данные с ЭЦП согласно требованиям законодательства не передавались. Сейчас по решению данной ситуации и прекращения дискриминации и противоправных действий со стороны АО "Укртрансгаз", ПАО "Хмельницкгаз" обратился с письмом в КМУ, АМКУ, НКРЭКУ и Государственную регуляторную службу", - говорится в сообщении.