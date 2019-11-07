"Хмельницькгаз": особистим кабінетом користуються майже 100 тис. подолян

Кожен четвертий споживач "Хмельницькгазу" зареєструвався в Особистому кабінеті на сайті 104.ua. За 4 роки 100 тис. споживачів газу почали вирішувати усі питання по газу онлайн. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"АТ "Хмельницькгаз" активно впроваджує й інші сучасні онлайн-сервіси, щоб споживачі могли дистанційно спілкуватися з газорозподільною компанією. Це додатки для усіх мобільних платформ, боти в месенджерах, всеукраїнський контакт-центр", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, найзатребуванішим та найінформативнішим залишається Особистий кабінет на сайті 104.ua.

"Лише за кілька років ми стали справді сервісною компанією, адже за короткий час практично ліквідували черги, натомість, запропонували близько десятка дистанційних видів взаємодії з "Хмельницькгазом", - інформує голова правління АТ "Хмельницькгаз" Михайло Юрченко. – Разом з тим, в разі потреби, споживачі завжди можуть прийти і у наші сучасні Центри обслуговування клієнтів, які вже діють у 7 найбільших містах та районах області".

У прес-службі підкреслили, що наразі користувачі Особистого кабінету отримують високий рівень захисту персональних даних та постійний доступ до сервісу в зручний час доби. Зареєструватися можна на сайті 104.ua. Для цього потрібно знати номер свого особового рахунку та останню суму платежу за газ.