"Хмельницькгаз" безкоштовно повірив більше 25 тис. побутових лічильників газу у 2018 році

Непридатними до подальшої експлуатації визнано 9 тис. лічильників

За прошлый год ПАО "Хмельницкгаз" совместно с государственным предприятием "Хмельницкстандартметрология" провели бесплатную поверку более 25 тысяч приборов учета природного газа. С начала 2019 года уже поверено более 3 тыс. счетчиков клиентов газораспределительной компании, сообщает пресс-служба компании.

Как отмечается, из 25 тыс. поверенных в прошлом учетных устройств, непригодными к дальнейшей эксплуатации признаны 9 тыс. Причинами стали износ комплектующих деталей и механизмов, а также нарушения потребителями условий эксплуатации. Ведь на работу прибора влияют кухонные испарения, прямое попадание солнца, повышенная сырость помещения и т. п.

При проведении поверок специалисты выявляют факты самовольного вмешательства в работу приборов учета газа. За 2018 год было выявлено 26 таких случаев. Поэтому, в случае установления факта вмешательства, потребитель должен оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные за кражу газа.

"В текущем году плановой поверке подлежат более 80 тыс. бытовых счетчиков газа, общая стоимость работ составляет 3,3 млн грн., - информирует коммерческий директор компании Александр Надольный. - Однако, в действующем тарифе предусмотрено только 1,4 млн грн. Это лишь 42% от фактической потребности. Поэтому заложенные НКРЭКУ средства в действующем тарифе по распределению газа не дают возможности осуществлять в необходимом объеме поверку как бытовых, так и промышленных приборов учета газа, а также проводить их ремонты".

Согласно Закону Украины "О метрологии и метрологической деятельности", плановой поверке подлежат все счетчики бытовых потребителей. Она проводится полностью за средства ПАО "Хмельницкгаз". При этом, демонтаж и монтаж прибора имеют право осуществлять только представители газораспределительной компании, ведь это связано с вмешательством в работу газовой системы. Зато, саму поверку счетчика осуществляют представители государственного предприятия "Хмельницкстандартметрология".

Периодическую поверку проводят для точного учета потребленного газа. Ее осуществляют один раз в 5 или 8 лет, согласно паспортным данным счетчика. В случае, если срок поверки истек, а счетчик газа непроверен по вине потребителя, например, он отказал в доступе в свое помещение, где расположен счетчик газа, то показания счетчика считаются недействительными. В таком случае начисление за потребленный газ будет производиться по предельным нормам потребления.

Как отмечается, ПАО "Хмельницкгаз" осуществляет распределение природного газа на территории Хмельницкой области (кроме г. Шепетовки и Шепетовского района) всем категориям потребителей. Ежегодные объемы транспортировки составляют более 700 млн м.куб. природного газа. ПАО "Хмельницкгаз" обеспечивает природным газом более 400 тыс. домовладений Хмельницкой области. Общий уровень газификации области составляет почти 80%, протяженность газовых сетей - более 17 тыс.км. Предприятие является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков области, что предоставляет гарантированные рабочие места 2 тысячам работников, стабильно входит в пятерку крупнейших и добросовестных налогоплательщиков Хмельницкой области. В бюджеты всех уровней ПАО "Хмельницкгаз" в 2018 году выплатил более 75 млн грн.