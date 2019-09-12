"Хмельницькгаз": більше 20 виробників тепла досі не обрали постачальника газу

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Дані підприємства не мають права використовувати природний газу з газорозподільної системи, а "Хмельницькгаз" - здійснювати їм доставку енергоносія

Станом на 12 вересня у Хмельницькій області нараховується 24 виробники тепла, які не включені до реєстру жодного з постачальників природного газу. Вони мають забезпечувати теплом взимку понад 12 тис. домогосподарств та 44 бюджетних організаціі, серед яких заклади освіти та медицини. Про це повідомляє прес-служба АТ "Хмельницькгаз".

Згідно законодавства, дані підприємства не мають права використовувати природний газу з газорозподільної системи, а "Хмельницькгаз" - здійснювати їм доставку енергоносія як підприємствам без постачальника.

Зокрема, це - Віньковецьке районне підприємство теплових мереж, КП Теплових мереж Дунаєвецької міської ради, Теплокомуненерго КП Ярмолинецьке, ВКПТМ Тепловик, Красилівське підприємство теплових мереж, Ізяславтепломережа та ряд Об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

"В переддень опалювального періоду ми звертаємося до керівників підприємств області, які досі залишаються без постачальника, виконати вимоги законодавства та гарантовано отримувати газ, - інформує комерційний директор АТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Адже, згідно змін до Кодексу ГТС, наша газорозподільна компанія зобов’язана буде припинити доставку газу таким компаніям. Тому, аби не залишити тисячі споживачів без тепла, власники теплопостачальних підприємств повинні підготуватись до опалювального сезону та ввійти до реєстру постачальника газу".

Діюче законодавство не забороняє відключення споживачів газу навіть під час опалювального сезону. Відтак, постачальник газу для потреб населення надсилає доручення на відключення оператору ГРМ (АТ "Хмельницькгаз"). Однак, за словами прес-служби, відключення в опалювальний період від джерела газопостачання теплопостачальних і теплогенеруючих організацій, які забезпечують теплом подолян, а також підприємств та установ, може призвести до надзвичайної ситуації техногенного характеру з непередбачуваними наслідками.

Тому задля сталого проходження опалювального періоду АТ "Хмельницькгаз" попередньо проінформувало відповідними листами про ситуацію, що склалася в області, Офіс Президента України, Раду національної безпеки та оборони, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування та виконавчої влади.

У прес-службі додали, що минулого року Кабінетом Міністрів України було видане розпорядження від 3 жовтня 2018 р. № 717-р "Деякі питання опалювального сезону 2018/19 року", яким учасникам ринку було доручено забезпечувати безперебійне постачання природного газу виробникам теплової енергії в необхідних обсягах. Цього року відповідних рішень урядом ще не прийнято.

"Наразі гірким уроком порушення вимог законодавства стала минулорічна ситуація в Кривому Розі, коли 800 тисяч споживачів тепла залишились без опалення в морози і були змушені вийти на акції протесту. А співробітники підприємств-виробників тепла умисно зривали пломби, перекладаючи відповідальність за свої дії на газорозподільну компанію, яка діяла виключно в законному порядку. Тому органам місцевого самоврядування, власникам підприємств до початку опалювального сезону необхідно вжити всіх необхідних заходів, щоб виробники тепла для потреб населення були включені в реєстр ПСО-постачальника природного газу, а також безперебійно та відповідально пройшли опалювальний сезон", - йдеться у повідомленні.