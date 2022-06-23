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Хмельницька область нібито чула вибухи. В ОВА спростували інформацію

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Хмельницька область, Четвер 23 червня 2022 11:20
Хмельницька область нібито чула вибухи. В ОВА спростували інформацію Фото: голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km/gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У мережі сьогодні почала ширитися інформація про вибухи в Хмельницькій області. Однак вона не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія під час відеозвернення.

"Інформація, яка з'явилася в соціальних мережах і телеграм каналах щодо вибухів в Хмельницькій області, не підтверджена. Нагадую, не поширюйте недостовірну інформацію. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", - звернувся Гамалій.

Що сталося

Сьогодні вранці Telegram-канали масово почали поширювати інформацію нібито про звуки вибухів у Хмельницькій області. В цей час в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога.

Раніше повідомлялося, що сили ППО України збили російську ракету над Хмельницькою областю. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що 29 квітня війська РФ завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області.

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Хмельницкая область Вибух
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