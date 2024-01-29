Хмельницкая АЭС после строительства новых блоков станет самой мощной в Европе, - Галущенко

"С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем Запорожская АЭС", - сказал он.

Минэнерго напомнил, что строительство 3-го и 4-го энергоблоков ХАЭС планировалось уже давно, и готовность 3-го энергоблока на сегодня достаточно высока.

"Мы это рассматриваем как механизм компенсации мощностей оккупированной Запорожской АЭС. Мы понимаем, что вернем эту станцию обязательно, это вопрос времени. Другой вопрос - в каком состоянии мы ее вернем и сможем ли сразу ее запустить в работу", - сказал он.

Галущенко рассказал, что украинская сторона ведет тесное сотрудничество с американской Westinghouse по двум проектам: строительство 3-го и 4-го блоков по технологии ВВЭР-1000, а также построение еще двух реакторов типа АР1000.

Он сообщил, что АР1000 - это технология, которая ни в Украине, ни в Европе еще не использовалась. Это американский тип реактора и очень мощная технология, которая, в частности, предусматривает новые подходы к безопасности, например, если в случае обесточивания реактор вынужден перейти на резервное питание и дизель-генератор тоже испытывает повреждение, то даже в таком случае АР1000 может функционировать 72 часа без никакого риска аварий.

По словам Галущенко, строительство новых реакторов потребует времени, и, скорее всего, может быть введен в эксплуатацию 3-й энергоблок ХАЭС - примерно за 2,5 года.

Строительство блоков ХАЭС

Напомним, ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Украина планирует начать строительство четырех новых атомных реакторов летом или осенью 2024 года, поскольку стремится компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией.

Два блока, включающих реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии, тогда как два других будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.