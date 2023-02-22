Хитрый план разведки. В ГУР рассказали, как удается обходить российские спецслужбы

Он подтвердил, что у украинской разведки есть источники среди российских олигархов. Однако Буданов отметил, что россиянам будет сложно определить, кто из примерно сотни олигархов помогает Украине.

Он рассказал, что 2,5 года назад разведка сделала контролируемый слив информации по одному вопросу, очертив круг, откуда она могла выйти.

"Знаете, какая была реакция россиян? Они начали тщательно проверять всех, кто под этот круг подвергался. Сузили его примерно до 30 человек. После этого они дошли до того, что кто-то из этих 30 точно должен быть. Начали проверять всех полиграфами и искать родственные связи", - сказал Буданов.

По его словам, все 30 россиян попали под раздачу, поскольку имели родственные связи с украинцами. Некоторых из этого числа уволили, других - посадили в тюрьму.

"Так случилось, что наши страны тесно связаны. Если они пойдут по той же логике, то весь мир будет аплодировать", - добавил разведчик.

Напомним, что Кирилл Буданов считает, что решающие бои в Украине начнутся весной. По его мнению, это будет переломным моментом в войне.

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